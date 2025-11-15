山下智久會台粉 盼合作周董

山下智久來台舉辦見面會，說歌王周杰倫是令人尊敬的前輩，期待之後能合作。（HIGH HOPE提供）

本報綜合報導

日本男星山下智久15日起在南港舉辦3場見面會，他許願吃台灣美食並形容台灣味道就是「歐伊系」，山下智久說，歌王周杰倫是令人尊敬的前輩，期待之後能合作。

山下智久14日下午抵台後先接受台灣媒體訪問，他說，一天舉辦3場見面會是想滿足更多粉絲想見面的願望，「我想很久沒來台北辦活動了，想藉由這機會與粉絲面對面，感謝一直支持我的台灣朋友，用自己的話道謝。」因為有寫日記的習慣，他說不定會把粉絲接機的溫暖寫進日記裡。

山下智久表示，這次來台灣想吃小籠包、牛肉麵跟滷肉飯，最難忘則是吃麻辣火鍋並要自己調醬料，因為來了很多次，已經記得台灣的味道。被追問何為台灣味道，他笑說：「歐伊系！」（日文：好吃）。

日前周杰倫在台北大巨蛋開唱時，山下智久坐在觀眾席聽演唱會，他表示，之前周杰倫帶著他在台北逛街時，的確有被民眾認出來，但民眾都很有禮貌，等他們離開咖啡廳才上前搭話，讓他很開心能自在的旅遊。

山下智久也說，周杰倫是他很尊敬的前輩，希望之後還能合作其他歌曲，「我從他身上學到很多東西，是我很尊敬的大前輩，很希望能夠一起合作。」他表示，想參演台灣影視作品。