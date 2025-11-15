山下智久泡冷水醒腦輪戰3場見面會 被拱吃臭豆腐笑回：拿你們沒辦法
40歲日本男神山下智久今（11╱15）在Legacy TERA舉行3場限定「talk & minilive」活動，他唱著〈擁抱我小姐〉登場，並以中文問候：「大家好，我是山下智久。」他感性表示：「謝謝大家今天來，我想跟大家製造難忘的回憶。」尾聲演唱〈Party Don't Stop〉時還嗨到脫掉外套、小露臂肌，最後依依不捨用中文問大家：「你愛我嗎？」聽到滿場回應「愛」後，他也回撩「我愛你」。
雖1天3場「talk & minilive」，但山下智久誠意滿滿，不僅變換不同造型，也安排不同的即興互動，3場共吸引3900名「Sweetie」（粉絲名稱）朝聖，下午場時他透露早上7點就起床，「去了三溫暖跟健身房，三溫暖有冷水池，溫度超低，直接跳下去醒腦到不行，早上場完成得非常開心，接下來希望大家更開心，我會拿出150％的努力陪伴大家」。
山下智久從「TOMO的問題箱」回答粉絲的提問，被問到還想挑戰什麼角色？他直言：「角色對我來說好像是一種命運、一種緣分，通常是拿到角色後想辦法去接近它、投入它，所以我好像沒有主動想要去演什麼角色，我其實很享受於去了解一個地方的文化，如果為了拍攝作品要來台北待一陣子，就可以藉此了解當地的文化，我非常喜歡這樣的經驗。」
之前山下智久在歐洲待了一段時間，他自爆總不自覺想吃亞洲的食物，「我吃了拉麵、納豆，在歐洲很難買到納豆，所以我回到日本在便利商店買到納豆的那一瞬間很感動」。他說納豆對其他國家的人來說有點特別，至於台灣特殊的食物，他認為是臭豆腐，「我覺得要吃臭豆腐是不是也是需要勇氣？我覺得我應該有辦法吃」。粉絲請他吃臭豆腐時要拍下認證照，他笑回：「真是拿你們沒辦法，好吧！那我就拍吧！我會去吃的。」
粉絲好奇山下智久旅遊時是屬於哪一派？他說：「我完全是自由行動派，難得去旅行就是不想要設鬧鐘啊！我是屬於希望聽當地朋友推薦或是隨著情報去應變的人，當然排計畫有排計畫的好處，但是我是想享受當下瞬間的類型，當然還是會做一些大致的規劃，比方去了解一下當地名勝、有什麼好吃的東西、在旅遊期間有幾件想做的事，但不會規劃非常細節的行程。」
到了讀粉絲信橋段，有粉絲表示是看了《改造野豬妹》愛上山下智久，他立刻念出「野豬力量注入」的經典台詞逗樂大家。他透露將推出的新歌MV會跟以往有不一樣的風格，「因為這次是我自己作詞，但錄音後回家想想覺得好像有地方想改一改，我就改了歌詞、錄了第2次，後來又覺得好像哪裡要改，所以這首歌總共錄了3次，這次非常想在歌詞裡傳達出自己真正的心情，也不想妥協，所以請大家一定要期待新單曲」。
