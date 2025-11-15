山下智久為台灣一美食破功 餵食小籠包：騙你們的啦

山下智久今在Legacy TERA舉行3場限定「talk & minilive」活動。HIGH HOPE提供



日本男神山下智久今（11╱15）在Legacy TERA一連舉辦3場限定「talk & minilive」活動，台上一連品嘗小籠包、波霸奶茶等台灣美食，他現學現賣中文「開動」，喝珍奶時直讚：「好吃，口感非常的讚，我平常是不太吃甜點的喔，不過只有珍奶會在吃完飯後會想喝喝看，我今天有去健身房了，所以可以喝、可以吃很多。」還逗粉絲：「如果你們沒有去健身房的話就不要吃太多。」

主持人問山下智久來過台北幾次，他透露：「來過非常多次，不只是工作，私底下也會來，好像已經數不出到底多少次了。」還說如果去一個地方很多次，「就會把那個地方的記憶跟味道連結在一起，一出機場就會聞到那個味道，來到台灣就聞到『很好吃的味道』」。

至於印象最深刻的台灣美食？山下智久苦惱地說：「如果濃縮到只有一個選項的話可能有點困難。」透露這次來吃到牛肉麵，「我覺得牛肉燉得非常入味，粗麵條也很有嚼勁，我覺得很好吃」。

現場準備小籠包、波霸奶茶讓山下智久品嘗，他看到小籠包就心花怒放，直呼：「好吃耶！裡面有非常多肉汁呢！」還故意問粉絲：「你們也想吃吧？」並作勢要餵食大家，隨後調皮地說：「騙你們的啦！我要好好珍惜著吃，超幸福的。」還感性地說：「就是因為有大家的支持我才能夠來到台灣，才能吃到這麼多美食，大家還告訴我問題的答案，怎麼這麼好啊！」

聽到粉絲被圈粉20年，山下智久說：「真的是謝謝大家，多虧大家的支持我才能非常有元氣的在大家面前繼續演出，很希望可以把心意傳給大家，雖然很想要開簽名會，但是一簽名就會想幫所有人簽完，所以有點困難，我還會再回來的，我們下次再見喔！」

明年將迎來出道30周年，山下智久從4月展開見面會活動，他感性表示：「40歲算是人生的里程碑，很想跟大家見面，親自把我的心意傳遞給大家，講到40歲會想到老鷹，老鷹40歲時會暫時飛不起來，牠會用自己的嘴把羽毛拔下來，非常得痛，如果中途覺得太痛而放棄的老鷹就會永遠飛不起來就這樣死去，我很想要直接告訴大家我的心情，希望可以再鼓起幹勁，繼續努力10、20年，我會努力到30周年繼續在空中飛翔，請大家繼續支持我。」

