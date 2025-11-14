山下智久私揪周杰倫喝咖啡被認出 台粉一舉動獲男神讚貼心

【緯來新聞網】山下智久明（14日）將在台舉辦三場見面會，今他一抵台就直奔飯店接受台灣媒體訪問。他私下常來台，去年也來台看周杰倫演唱會，被問到對台灣的回憶，他笑回：「每個地方都有自己的味道，我已經記得台灣的味道了！」並表示對台粉的印象就是熱情又貼心，先前揪周杰倫一起吃喝咖啡被認出，粉絲也相當尊重他們私人時間。

山下智久稱讚台灣粉絲熱情又貼心。（圖／HIGH HOPE提供）

山下智久在台擁有高人氣，原本兩場見面會加場變成3場，他表示：「說實話，當初開始賣票的時候，主辦團隊有跟我說原本是兩場，但實在太多人想參加，主辦說如果努力加油一點塞成三場，應該可以讓更多粉絲進來看。」即使時間緊湊，但只要粉絲開心，一切就值得。他這次抵台，在機場也吸引超過700名粉絲熱情迎接。面對台粉熱情，他笑喊：「每次來台都覺得粉絲很溫暖的迎接我，非常開心！」這次他也為了台粉準備許多驚喜，「為了學中文，我有請台北友人錄聲音檔傳給我，聽他的聲音練習。」



他前幾天才剛去倫敦宣傳新作，回到日本隔天又立刻直奔台灣，他坦言還在適應時差，「為了明天的見面會，我應該會早點睡。」即使如此，他還是趁訪問前空檔去了健身房重訓。他表示健身已經成為他每天的習慣，這也是他維持凍齡的秘訣，「我覺得最重要的就是蒸氣浴，要從體內開始保養，我每天都會盡量維持蒸氣浴1小時，重訓40分鐘。」



被問到這趟來台必做的事，他表示已經吃了小籠包，「一定要吃下道地的小籠包味道，還想吃牛肉麵跟滷肉飯。」並笑說每個地方都有自己獨特的味道，「我已經記得台灣的味道了！」記者追問是什麼味道，他笑回：「是好吃的味道！」



他除了來台演出，私下也來台多次，大讚台灣粉絲很熱情又很尊重，「之前周杰倫有帶我去台北咖啡廳，我們有被認出，但大家都很尊重我們的私人時間，等到我們出了店外才跟我們搭話。」他去夜市的時候，台粉即使認出他，也都是簡單打招呼，讓他十分感謝。至於會不會想來台灣拍戲或推出新作品，他表示先前來看周杰倫演唱會，讓他印象深刻，「周杰倫是我很尊重的前輩，從他身上學到很多，之前周杰倫有請我到演唱會上合唱，他是我非常尊敬的前輩，也希望有機會可以一起合作新歌。」

廣告 廣告

山下智久一抵台就吸引超過700名粉絲到場接機。（圖／陳明中攝）

山下智久稱讚台灣粉絲熱情又貼心。（圖／HIGH HOPE提供）

更多緯來新聞網報導

《忘了我記得》被疑抄襲！編導劉若英首露面喊委屈「完美回擊」

李一桐虐戀劉宇寧惹哭觀眾 祝緒丹「姊夫變丈夫」成經典名場面