山下智久私約周杰倫謝台粉不打擾！ 明連辦3場見面會曝這樣練體力

日本男神山下智久明（15日）將在Legacy TERA連辦3場見面會，今下午已搭機抵台的他，受訪時透露很開心每次來到台灣，無論是粉絲還是媒體都很熱情地迎接他，還說：「已經記得台灣的味道了。」問起他台灣是什麼樣的味道？他很有哏地說：「很好吃的味道！」展現幽默有才氣的一面。

山下智久這次來台舉辦talk & minilive，將繼2011年5月後，睽違5293天再度以個人之姿來台舉辦專場演出。寵粉的他，先前得知下午場、晚上場門票已銷售一空，緊急加開上午場，一天舉辦3場活動，也創下日本藝人見面會單日最多場次紀錄。

今被問起有驚訝台灣粉絲的熱情嗎？他說：「當時主辦團隊努力加油開三場的話，應該想要來的粉絲都能買到票，因為也很久沒來台灣辦活動了，想藉這個機會，面對面直接與粉絲說話、跟粉絲道謝，雖然滿辛苦，但還是想這麼做。」

問起體力上有特別加強嗎？他分享其實自己昨天才剛從倫敦回日本，還有一點時差，因此今天會早一點睡覺儲備體力。他也提到自己已養成每天去健身房的習慣，每天會固定做一小時的蒸氣浴及40分鐘的重訓，他說：「我今天也去了，像今天因為有時差出力時沒辦法像平常一樣，但每天運動就能明顯感受到身體的差異，覺得每天運動是個很好的方式。」

問起行程滿檔的山下智久，未來會有機會與台灣藝人有音樂或戲劇上的合作嗎？他分享先前有到周杰倫的演唱會合唱，「很希望之後可以合作其他的歌，也希望能有更多合作機會。」更稱讚他是很棒的前輩。

他也提起先前來台灣時，周杰倫有帶他去咖啡廳，當時雖然也有被粉絲認出，但大家都很尊重他們的私人行程與時間，都不會上前打擾，讓他備感窩心。至於來台會想吃什麼美食？他說：「道地的小籠包一定要吃。」更主動分享在倫敦也吃了小籠包，認證是小籠包鐵粉。

山下智久明天將從上午11點半起一連舉行上午、下午、晚上3場演出，期待表示，「希望藉由明天的活動，傳達長久以來對台灣粉絲的感謝之意，也會唱幾首歌，雖然時間不長，但想透過這場活動向台灣歌迷許諾，未來能一起看到更多景色，相信會是一場能繼續串聯到未來的活動。」也提到期許之後還有機會來台舉辦演唱會。



