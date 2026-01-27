山下智久親自設計的鬼塚虎Onitsuka Tiger鞋款！設計靈感是什麼？怎麼買？一次看

日本男星山下智久（Tomohisa Yamashita)不僅能歌能演，現在還要加入設計師的行列了嗎？鬼塚虎Onitsuka Tiger 2026年於日本鳥取縣盛大開幕首座專屬生產基地「Onitsuka Innovative Factory鬼塚虎創新工廠」，1月15日開幕典禮上同步公開了由山下智久擔任設計監製的鞋款—MEXICO 66 NM L9™！

山下智久 x 鬼塚虎MEXICO 66 NM L9™

廣告 廣告

山下智久與鬼塚虎一直維持著友好關係，2025年7月份時，他才獲邀出席品牌於巴黎香榭麗舍大道全球旗艦店的開幕活動。而這回鬼塚虎於創辦人鬼塚喜八郎（Kihachiro Onitsuka）出生地日本鳥取縣正式啟用專屬生產基地，為慶祝此里程碑，特別邀請山下智久參與由Onitsuka Innovative Factory生產的原創鞋款設計，親自擔綱設計監製。

由山下智久設計的鞋款「MEXICO 66 NM L9™」以「日本工藝」為核心主題，其靈感正源自於鳥取縣當地著名的自然景觀「鳥取沙丘」，均勻純淨的沙色由麂皮皮革來呈現出滑順而具顆粒的紋理質感，顏色清爽中性，從鞋面、鞋帶、鞋底都採統一色調，透過簡約留白的美學散發出沉穩魅力，發表當天山下智久更特別穿著同色系的針織衫造型，顯現這回參與設計的熱情！

MEXICO 66 NM L9™ 販售資訊：

定價：310歐元

顏色：CAMEL BEIGE

全球限量：1,000雙

專屬配件：附贈限定版購物袋與特別紀念卡

上市時間：預計於2026年3月正式發售

販售通路：於Onitsuka Gallery Store、日本及歐洲Onitsuka Tiger官方網站限量販售

Onitsuka Innovative Factory鬼塚虎創新工廠開幕

這座全新工廠將品牌「材料研發、設計構思、成品生產」完整製程整合於同一場域。未來，此基地不僅是生產中心，更將轉型為文化樞紐，作為傳遞Onitsuka Tiger鬼塚虎的品牌願景與日本職人精神的堡壘。

同時，該基地將與品牌位於義大利的國際創意總部「米蘭設計中心」，以及深耕尖端運動科技研發的「亞瑟士運動工學研究所(ISS)」保持緊密合作，全新工廠的啟用將大幅強化高附加價值鞋履的產能，其中包括標誌性「NIPPON MADE」系列，以及高端正裝「THE ONITSUKA」系列。此外，該廠更標誌著品牌首度跨足皮革包款製造，正式將品牌的美學版圖由鞋履延伸至精品皮件，進一步拓寬創意視野。





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Hogan長腿神器推出全新復古田徑鞋！2026春夏焦點新品搶先看：小白鞋也有新選擇

● MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD貝雷帽成《愛情怎麼翻譯？》穿搭關鍵，高允貞同款造型單品爆紅！