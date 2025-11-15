山下智久調戲台粉投餵小籠包喊「開玩笑的！」 重現經典台詞「野豬力量注入」

山下智久今（15日）在台北LEAGACY TERA舉辦三場粉絲見面會，與3900名粉絲同樂。（HIGH HOPE提供）

日星山下智久今（15日）在台北LEGACY TERA舉辦三場粉絲見面會，午場一開場帶來歌曲〈擁抱我小姐〉就大送飛吻，並用中文向大家打招呼：「大家好，我是山下智久。」他笑說自己早上7點就起床去三溫暖健身，一跳進冷水池「冷到瞬間清醒。」進行美食環節時，山下智久大吃小籠包和珍珠奶茶，坦承不愛吃甜食的他，總是會在吃飽後來杯珍奶，還調皮地說：「我今天運動了可以吃很多，妳們今天沒運動不要吃太多。」

被問到來台灣的次數，他說已經多到記不清，「工作、私人都有來，真的算不清了。」而最喜歡的台灣美食，他說昨（14日）吃了牛肉麵，「燉得很入味，麵條厚又有嚼勁，非常好吃。」聊到飲食，他也意外延伸到「納豆文化」，笑問大家：「第一次看到納豆不會怕嗎？」更被粉絲起鬨挑戰臭豆腐，他先是苦惱「需要勇氣欸」，看著粉絲的眼神回答：「拿你沒辦法」並答應：「好，我會去吃，再拍給妳們！」

互動單元兩度掀起高潮，尤其是「美食試吃」。他現場大口吃小籠包、珍奶喝到吸不起來還笑說「好幸福」，甚至邊吃小籠包邊喊想喝啤酒；還故意作勢把小籠包往台下丟，逗得全場尖叫，得意地說：「開玩笑的啦！」

山下智久答應台粉會去吃臭豆腐，並拍給大家分享。（HIGH HOPE提供）

見面會安排了粉絲留言時間，山下智久親自念完粉絲的信，並親自感謝提問的粉絲；他對著從《改造野豬妹》開始追他的粉絲喊出經典台詞「野豬力量注入」，表示每一次都是因為粉絲支持，才能繼續努力。而他看到有粉絲拿著4 TOPS墊板，大喊「好懷念啊！」還特地拿給攝影拍特寫。

山下智久見面會帶來三首歌曲。（HIGH HOPE提供）

談到工作與生活，他透露新歌將在11/21公開，由他親自作詞並自導自演MV，「當初錄好歌曲，回家覺得還想改，又錄、又改，總共三次，真的很麻煩工作人員，但我不想妥協。」他分享自己喜歡Free Style旅行、不設鬧鐘、聽當地人推薦行程，也提到今年去秋田看煙火節，希望有一天能舉辦屬於自己的煙火活動。他也對澎湖花火節產生興趣，笑說「搭飛機40分鐘有點遠，但我很想去，請多推薦影片給我。」

山下智久見到粉絲拿這張4 TOPS照片驚訝到不行。（網路圖片）

踏入40歲，他談到「老鷹理論」，指40歲像羽毛要重新拔起的疼痛過程，「如果中途放棄就飛不起來了。」他即將迎來出道30週年，坦言會繼續努力飛翔，「一個人努力有限，是因為大家喜歡我，我才能走到現在。」活動最後，他帶來〈Loveless〉和〈Party don’t Stop〉兩首快歌將氣氛炒到最高，甚至還脫下針織外套，露出健身有成的手臂與身材。下台前還用中文問粉絲「妳愛我嗎？」在一陣尖叫聲中，說「我愛妳！」並約定下次再見。

