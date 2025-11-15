山下智久調皮餵粉絲吃小籠包！不碰甜點卻為台灣1美食破功

山下智久15日於北流Legacy TERA一連舉辦3場限定Talk＆Mini Live。（HIGH HOPE提供）

日本男神山下智久暌違14年再以個人身分來台舉辦專場，今（15日）於北流Legacy TERA一連舉辦3場限定Talk＆Mini Live，共吸引約3900名粉絲到場支持，好友周杰倫也有送花籃祝「Good Show」，演出開始前，全場呼喊「山P」（Yama P）聲不斷，他以經典曲〈擁抱我小姐〉登場，帥氣問候：「大家好嗎？今天我們一起好好享受！」隨即以中文自我介紹，又笑說早上7點起床去三溫暖，「冷水池超冰，一下子就醒腦。」

他透露自己來台次數多到記不清，「去一個地方很多次，記憶和味道會連結在一起，一出機場就會想到那個味道。」此行吃到牛肉麵讓他驚艷，「牛肉很入味、麵條很粗，口感棒極了。」主辦也準備小籠包與珍奶，他吃到小籠包忍不住大叫「真的很好吃！」還逗趣假裝要餵台下粉絲。至於珍奶，他一開始吸不起珍珠讓全場爆笑，最後稱讚：「口感很讚！」並暖心提醒粉絲：「我今天有去健身房，所以可以吃很多沒關係。如果你們沒有去，就不要吃太多喔！」

山下智久感謝粉絲不離不棄地支持。（HIGH HOPE提供）

在「TOMO 的問題箱」環節，粉絲提問的內容五花八門，包括演戲、旅行、飲食、健身與靈感來源。被問想挑戰的角色時，他說：「我覺得遇到什麼角色是命運，拿到什麼角色就投入。」不過若有機會來台北長期拍戲，他也會很開心，因為能更深入感受一個地方的文化。創作上，他表示靈感來自生活，「多聽幾次音樂會浮現畫面，散步、運動或洗澡時也會突然想到。」聊到將於21日發行的新歌 ，不僅自己創作，連MV也親自執導，透露是與以往不同的風格，「改了2次歌詞又重錄，總共錄3次，很感謝願意配合的工作人員。」

談到旅行風格，他笑說自己是不設鬧鐘、隨機應變的類型，「當然會了解大致的規劃，例如有什麼景點，但不會太細節，想要享受當下的瞬間。」也提到在歐洲工作時突然很想吃亞洲食物，「在歐洲很難買到納豆，一回日本在超商看到時，感動到不行。」也好奇台灣粉絲是否剛接觸到納豆時也不太習慣，「就像在台灣要吃臭豆腐，需要勇氣吧？」不過仍敗倒在粉絲的熱情推薦下，山下智久寵溺地表示：「真拿你們沒辦法，我會去吃的，也會記得拍照的。」

山下智久演唱多首歌手。（HIGH HOPE提供）

活動也安排「台灣常識小測驗」，山下智久看到釋迦的照片，直呼像《航海王》裡的「惡魔果實」，得知蓮霧現在不是盛產的季節後笑說：「那我夏天還要再回來囉。」他詢問粉絲推薦景點，分享曾去山上喝咖啡、逛夜市、做腳底按摩，也打聽想如何飛澎湖去欣賞花火節，並好奇從台北到澎湖要多久，「搭飛機40分鐘？那有點遠呢，不過海看起來很乾淨的感覺。」

在「找粉絲」互動中，他看到有人舉著4TOPS時期的墊板，驚呼：「好久以前的東西，好猛喔！」最後來到讀到Club9粉絲信件的環節，他感慨：「（距離出道）也20年了，好可怕…多虧你們支持，我才能繼續演出。」

他提到40歲對他而言是人生里程碑，想把心意親自傳達給粉絲，他以老鷹作為比喻，「我聽說牠們40歲時會拔自己的羽毛，非常痛，但如果中途放棄，就永遠飛不起來。希望自己能鼓起勇氣，繼續飛10 年、20年。」他也期許自己30週年時仍能「在天空飛翔」，看到粉絲說：「要在舞台上到100歲喔！」他也溫柔地回應：「我會努力、會長壽的，希望在每個領域都拿出好成績。」也感謝粉絲觀看他在Club9每天的日記，「不只你們從我身上獲得能量，我也從你們身上得到力量，這種互相的關係很棒，大家也要身體健康喔。」

最後，他帶來〈Loveless〉與〈Party Don’t Stop〉，邀請粉絲站起來同歡，瞬間把現場變成小型演唱會。結束前，他以中文溫柔道別：「今天很高興見到大家。」再問粉絲：「你愛我嗎？」在滿場「愛！」的回應中，他甜喊：「我愛你。」為演出劃下句點。

