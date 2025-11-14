山下智久讚台粉有禮貌 形容台灣是「好吃的味道」必吃小籠包

山下智久抵台後接受媒體聯訪。（HIGH HOPE提供）

日本男神山下智久今（14日）抵台為明天的3場見面會暖身，風塵僕僕從倫敦趕回東京再到台北，抵台後馬上接受媒體訪問，山下智久笑說還有時差，但每次到不同國家都覺得各地有個獨特的味道，台灣也有，他已經記得這個味道，是「好吃的味道」，逗得全場記者大笑，透露每次來台總能感受到很多的愛，不管粉絲或媒體都非常熱情，有種「回來了」的感覺，就算過了這麼久才來也能感受到大家的愛，真的很開心！

雖然睽違五千多天才在台北舉辦個人活動，不過他近年常以私人身分訪台。被問到來台灣一定要做的事？山下智久秒回：「小籠包！」甚至自曝昨天才從倫敦回日本，卻在倫敦先吃了小籠包，笑說：「因為喜歡啦。」

聊到台灣夜市，山下智久馬上回應「有去過」，當時稍微被周圍民眾認出，但還是很自在愉快，就連先前周杰倫帶他去咖啡廳，粉絲們也等他們走了才上前搭話，非常尊重他的私人時間，讓山下智久感動地雙手合十：「真的非常感謝！」聊到周杰倫，他希望有機會合作其他的歌，覺得從周杰倫身上學到很多，周杰倫是他非常尊敬的前輩。而台灣還有很多優秀的演員跟劇組，盼望未來有機會接觸不同世代工作團隊。

見面會從兩場追加到三場，山下智久將一天連拚三場活動，問他如何管理體力？他說每天都要去健身房，三溫暖待一小時、重訓40分鐘，團隊的人也告訴他，大家一起加油，把兩場做成三場，盡量讓想看的人都看到，加上自己也很久沒來台灣做這樣的活動，希望面對面向台灣朋友親自道謝，就算辛苦也會好好努力。至於是否有學習中文？他笑回：「是秘密」，原來他已經請台北朋友錄聲音檔給他練習中文，明天將會親自好好傳達自己的感謝心情。

雖然這次的演出並非演唱會，但山下智久表示，會透過這個活動把感謝的心情傳達給所有人，當然也會唱幾首歌，要透過這個活動把粉絲跟自己連結在一起。除了在機場脫帽鞠躬、禮儀滿分，山下智久在訪問最後也誠懇感謝所有媒體到場，展現男神謙遜風範。





