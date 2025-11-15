山下智久難忘台灣味「很好吃」 密會周杰倫被認出讚台粉一舉動
日本男神山下智久睽違14年，今（11╱15） 將在Legacy TERA舉辦3場「talk & minilive」，昨午他抵台後受訪，不僅以中文打招呼：「大家好，我是山上智久。」還開心表示：「每次來台都覺得大家給我很多的愛，讓我有『回來了』的感覺，每個地方都會有自己獨特的味道，我已經記得台灣的味道，是很好吃的味道。」他也談到之前來台北玩時，周杰倫帶他一起去咖啡廳被認出來，「不過大家都很尊重我們的私人時間和行程，是等我們走出咖啡廳才來跟我們打招呼」。
上次來台宣傳已是2023年為了電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》而來，山下智久透露這次有特別學中文，「我有做筆記，明天會把心情傳達給大家」。至於學了哪幾句？他笑說是「祕密」，也分享是請台北朋友錄聲音檔給他，「我就聽他講的來練習」。
私下多次來台，山下智久表示：「想吃小籠包、牛肉麵和滷肉飯，我昨天才從倫敦回日本，在倫敦也吃了小籠包，因為很喜歡。」他也難忘上次來台吃的麻辣鍋，「我自己調醬料，加很多蒜頭，我本來就喜歡吃辣」。
原本「talk & minilive」只有2場，山下智久為了粉絲加開1場，他透露：「主辦團隊說如果努力加油一點塞成3場，應該可以讓更多粉絲來看，我也很久沒來台灣辦活動，想藉這個機會好好面對面跟粉絲道謝，雖然真的很辛苦，但還是硬塞到早上第3場。」為了備戰，他每天都去健身房，「我會去1個小時的三溫暖，加上重訓40分鐘」。
11歲就出道的山下智久之前提到少了很多普通人的生活體驗，今年才第1次看煙火，他坦言雖然有時會被認出來，但大家都很客氣、很溫暖的打招呼，未來也想再去參加各地的慶典活動，笑說連台灣夜市都逛過了。
明年將迎來出道30周年，山下智久透露正努力規劃更多和粉絲見面的機會，之前受邀在周杰倫演唱會合唱的他也希望2人可以再合作其他的歌，「從他身上我學到非常多東西，他是1個我非常尊敬的前輩」。而他也不排斥與台灣演員或劇組合作。
更多太報報導
「SJ」搭花車繞場大巨蛋 飆〈至少還有你〉當神祕禮
「SJ」大巨蛋寫紀錄！始源：太不像話了 銀赫當媽面狂撩3萬老婆
天后御用製作人被落日飛車激出靈感 cool nel d愛的密碼獻前世前人
更多熱門影音：
黃明志涉謝侑芯命案出現大逆轉！扣押9天獲釋...檢方認「沒有證據」
胡釋安認了「提供粿粿住處」發聲明切割！ 「馬上請她搬離」范姜親上火線回應
NewJeans宣布回歸ADOR讓全網大傻眼！這三人「想回來就回來」被狙擊最嚴重
其他人也在看
內行人才懂！ 夜市香酥雞攤隱藏版品項 「屑屑」 開口要才有？
台南市 / 綜合報導 台南市一間從夜市起家，以外型小巧著稱的香酥雞店，每到營業時間總會吸引顧客上門，內行人購買時，會跟老闆要一份「屑屑」，原來，這是炸雞過程，遺留下的麵粉，台語就叫「UU仔」；同樣生意紅不讓的，還有嘉義東市場內，營業七十年的排骨酥老店，業者以獨門醬料醃製排骨後，入鍋油炸，滋味獨特，一起鍋就秒殺；在屏東，也有很厲害的炸物，蚵仔嗲業者，用肥美蚵仔，裹上麵衣，炸得金黃酥脆，成為在地排隊美食。大火油鍋中，裹上麵衣的雞肉塊，炸得吱吱作響，沒多久後，外皮炸得金黃酥脆的香酥雞，便能起鍋，撒上胡椒粉後，香氣撲鼻吸引顧客們上門選購，但有些顧客，專為這一味而來，炸的碎碎沒有肉，只有麵粉皮的屑屑，而內行人更會用閩南語向老闆說，我要「U仔」，老闆一聽就懂！記者VS.民眾說：「從小到大就這樣吃，(那你都會跟老闆要嗎)，有時候會要，有時候不會。」記者VS.民眾說：「(每次來買都會要得到嗎)不一定要看時間，或者是前面那一個客人有沒有要。」這些屑屑，台語會講UU仔，只送不賣數量還有限，這家從台南起家，主攻夜市市場的香酥雞攤，以外型小巧味道偏甜的炸雞為名，擄獲顧客味蕾，更有夜市炸雞界南霸天封號，而除了夜市，在嘉義東市場內，這家70年老店排骨酥，同樣也憑藉香酥脆口，帶有獨特香氣的滋味成為熱門店家，只是一鍋平均得炸40分鐘，每日限量供應。民眾說：「小時候吃到大。」業者說：「吃不完可以煮湯，煮冬瓜湯。」不讓炸雞排骨專美於前，屏東市這家蚵爹店，將肥美新鮮的蚵仔，搭配蔥花等配料後，再裹上麵衣，緊接著放入油鍋內油炸，直至熟透後，接著撈起瀝油大塊切下，搭配業者自行熬煮的獨門醬油，就能上桌享用。民眾說：「不管它的粉還是說它炸的那個脆度都很夠。」記者VS.業者說：「(這都是一些熟客常常會回來)對。業者說每天都會換油，因此炸出來的各種品項，都能保持金黃狀態，也讓顧客，大口吃下炸物時，能沒有負擔滿足味蕾。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
直擊／男神來了！山下智久「睽違14年」重返台灣 700粉嗨翻：我願意
日本超人氣男星山下智久將於明（15日）在Legacy TERA舉行「山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk & minilive」，這是他繼2011年5月之後，睽違5千多天，再度以個人身份來台舉辦專場。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
瑪格羅比性感露美背及胸前風光！穿夢幻白紗大談禁戀
「小丑女」瑪格羅比與近期以「科學怪人」一角走紅的男星雅各艾洛迪，在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀！電影不僅劇情發展戲劇化，故事場景、人物服裝也採大膽配色與設計，為影迷帶來極度震撼的視覺體驗。電影由曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，以其獨特風格重新詮釋英國文學作家艾蜜莉自由時報 ・ 16 小時前
山下智久抵台靠健身調時差 預告出道30週年計畫盼與周董合作
日星山下智久今（14日）抵台，為明（15日）粉絲見面會作準備，傍晚接受台灣媒體訪問。甫從倫敦返日便立刻飛來台灣的他坦言自己仍有些時差，「剛才去健身房蒸汽房1小時，重訓40分鐘，感覺比平常使不上力。」果然帥哥的自制力不是常人能比！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
睽違14年再度來台辦活動! 日劇男神山下智久抵台
生活中心／綜合報導日劇男神山下智久又來台灣了，睽違14年，再度來台舉辦見面會，週五下午班機抵達台灣，有粉絲清晨就來等，40歲的他，儘管已經不是鮮肉花美男，但狀態好到嚇人，這次山下智久來台3天行程，明天（15日）將一次舉辦3場粉絲見面會。V領針織衫、牛仔褲，再搭頂漁夫帽、墨鏡，簡單造型就超帥！睽違14年，日本日劇男神山下智久又來台灣了，週五下午抵達台灣，沿路親切微笑，不斷向粉絲揮手致意，還稍稍停下腳步，大方和粉絲合照，現場人多到，山下智久差點搭不上保母車。山下智久粉絲：「我4點半就抵達，喜歡他15年以上從國中開始，從發行黑膠唱片那次開始，基本上還有巡迴都有去，之前也住過日本，所以住在日本的時候追好追滿，我喜歡山下智久超過20年了，這次見面會3場我是申請2場，一開始是看日本的紅白節目，先入坑傑尼斯，之後一直去補他們的綜藝，然後發現山下智久很帥，就入坑了顏控，真的很難得，這次就是大家等超久的，所以很開心，他一出道，大概我15-16歲就看了，到現在，所以這次一定要來追，以前沒追過。」日劇男神山下智久睽違14年來台辦專場活動（圖／民視新聞）山下智久再度來台辦專場活動，門票秒殺，儘管加場，一天連開3場，一樣不夠，3場預計吸引將近5000名粉絲朝聖，松山機場內，約莫700位粉絲一早就來卡位，各種手舉牌，想嫁的、我今天生日的，都有。山下智久粉絲：「因為我今天生日，因為20年前就非常喜歡他，第一次來這邊接機，所以希望他可以注意到我，我從他東大特訓班（就喜歡），應該有15年了，我的青春嫁給了他，然後我現在嫁給我先生，我早上的（見面會）時間，第一場因為兩場都沒搶到，加場的時候有搶到，所以就很開心。」山下智久年過40，體態仍保養得宜（圖／"Netflix Malaysia"YT）還有男粉絲現場開唱，從傑尼斯時期改造野豬妹、求婚大作戰、在朝九晚五裡演和尚，花式撩妹，一直到近期在影集中大展好身材，年過40了狀態還是很好，這次粉絲見面會，還有傳聞，因為山下智久是周董周杰倫的粉絲，這次神秘嘉賓會不會真的兩大巨星再同框，成焦點。山下智久這次來台，準備待3天，週六見面會沒搶到票，粉絲們還是有機會在台灣街上捕獲野生男神。原文出處：睽違14年再度來台辦活動！ 日男神山下智久抵台 逾700粉絲迎接 更多民視新聞報導山下智久時隔14年台辦專場 喊話粉絲：一定要來砲哥看這！洋基韓援女神「睦那京+李素敏」粉絲見面會「這天」限量入場子瑜不再怕黃安舉報！出道10年霸氣喊：我來自台灣民視影音 ・ 1 天前
非法移民害房價飆升！范斯：3000萬人湧入美
[NOWnews今日新聞]美國副總統范斯（JDVance）週四接受美國《福斯新聞》訪問時，提到美國居住成本居高不下，房價飆升的問題，聲稱是因為非法移民激增，加上新房屋建設不足，導致許多人的「美國夢」變...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
直擊》暌違14年！山下智久來了 700名粉絲塞爆機場一睹男神風采
日本男神山下智久暌違2年訪台，將在15日連續舉辦三場粉絲見面會，今（14日）下午抵達松山機場，他一身休閒打扮，一見到現場粉絲、媒體立刻親切脫下帽子打招呼，更不忘鞠躬致意，臉上也掛著滿滿笑容。儘管已經40歲，但保養得宜，膚況極佳，現場湧入約700名粉絲，把機場擠爆。中時新聞網 ・ 1 天前
LIVE／日本天王級男神山下智久旋風來台！粉絲擠爆松山機場熱情接機
即時中心／廖予瑄報導日本天王級男星山下智久明（15）日將再度以個人身分，在台北流行音樂中心Legacy TERA舉辦睽違14年的粉絲見面會「山下智久 2025 台北 talk＆mini Live」，活動將分成上午場、下午場、晚上場3場，預計吸引近5,000名粉絲到場朝聖。而山下智久也在今（14）日下午提前搭飛機抵達台灣，目前松山機場也湧入大批粉絲熱情接機，迎接男神來台。民視 ・ 1 天前
全美今年執行41起死刑 年前還有6件 次數之多與黨派政治壓力有關
全美今年迄今已執行41起死刑，預計年底前還有六件要執行(13日在奧克拉荷馬州最後一刻獲減刑的受刑人)，次數之多，為十餘年...世界日報World Journal ・ 1 天前
黃明志遭拘9天獲釋！ 謝侑芯遺體驚爆「險被冒領」
馬來西亞歌手黃明志，捲入台灣網紅謝侑芯命案，如今案情疑似出現逆轉。根據大馬媒體「中國報」報導，馬來西亞總檢察長表示，由於目前調查報告並未看到任何，可將黃明志和謝侑芯死因聯繫起來的線索，因此，黃明志從今台視新聞網 ・ 2 天前
獨家／男星愛犬走失懸賞1萬元 最後身影現蹤仁愛圓環
曾演出《台北女子圖鑑》、《對立而已》及電影《一杯熱奶茶的等待》的演員張楷奕，近日在社群媒體緊急求助，透露愛犬 UOMO 因颱風天受驚逃跑，至今已失蹤四天。他接受《三立新聞網》訪問時表示，心急如焚，只希望能透過更多民眾協助，盡快找回家人般的重要夥伴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
山下智久盼再合作周杰倫
日本男神山下智久暌違14年訪台舉辦專場演出，15日連續舉辦3場粉絲見面會，14日下午抵達松山機場，一身休閒打扮，見到現場粉絲、媒體立刻脫下帽子打招呼，更不忘鞠躬致意，現場湧入約700名粉絲熱情迎接男神。前陣子他被拍到私下訪台，受訪時他特別感謝台灣粉絲尊重他和周杰倫，「周杰倫有帶我去咖啡廳，雖然上次有被認出來，但大家很尊重我們、很溫柔，走出咖啡廳才打招呼。」中時新聞網 ・ 20 小時前
（直擊）山下智久抵台700粉絲擠爆！轉身偷收卡片、脫帽鞠躬超有禮
日本超人氣男星山下智久暌違14年來台舉行見面會，明天（15日）在Legacy TERA一天三場與台灣粉絲見面。他在今天（14日）下午3點48分現身松山機場入境大廳，吸引超過700名粉絲接機，現場人員眾多，山下智久一度寸步難行，看得出他有多受大家重視。自由時報 ・ 1 天前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人
Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 1 天前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
謝侑芯真相曝光2／自揭右手斷指原因 媽媽很自責：覺得是自己的錯！
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，甜美外貌以及惹火大尺度影片，讓她在迅速網路上積累極高人氣。然而她卻在馬來西亞猝逝身亡。她生前曾在社群平台自曝一段鮮為人知的過去，她曾提到自己無名指的斷指，其實是出身於台中一個經營鐵工廠的家庭，「黑手世家出來的九指女兒」，這段經歷不僅沒有成為她的陰影，反而成為她引以為傲的印記。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
突拋震撼彈！蕭敬騰宣布今年留台跨年鬆口「關鍵主因」：失去很多
由三立電視及群健電視聯合製播、已經連續5年奪下跨年晚會網路流量冠軍的台中水湳跨年晚會，今年打出「全A咖」重量級卡司，首波公布將陪伴現場與電視、網路觀眾一起倒數送走2025的壓軸嘉賓，是相隔5年在台灣跨年的金曲歌王蕭敬騰！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前