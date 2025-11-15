山下智久難忘台灣味「很好吃」 密會周杰倫被認出讚台粉一舉動

山下智久透露這次有特別學中文。HIGH HOPE提供

日本男神山下智久睽違14年，今（11╱15） 將在Legacy TERA舉辦3場「talk & minilive」，昨午他抵台後受訪，不僅以中文打招呼：「大家好，我是山上智久。」還開心表示：「每次來台都覺得大家給我很多的愛，讓我有『回來了』的感覺，每個地方都會有自己獨特的味道，我已經記得台灣的味道，是很好吃的味道。」他也談到之前來台北玩時，周杰倫帶他一起去咖啡廳被認出來，「不過大家都很尊重我們的私人時間和行程，是等我們走出咖啡廳才來跟我們打招呼」。

上次來台宣傳已是2023年為了電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》而來，山下智久透露這次有特別學中文，「我有做筆記，明天會把心情傳達給大家」。至於學了哪幾句？他笑說是「祕密」，也分享是請台北朋友錄聲音檔給他，「我就聽他講的來練習」。

私下多次來台，山下智久表示：「想吃小籠包、牛肉麵和滷肉飯，我昨天才從倫敦回日本，在倫敦也吃了小籠包，因為很喜歡。」他也難忘上次來台吃的麻辣鍋，「我自己調醬料，加很多蒜頭，我本來就喜歡吃辣」。

山下智久想吃小籠包、牛肉麵和滷肉飯。HIGH HOPE提供

原本「talk & minilive」只有2場，山下智久為了粉絲加開1場，他透露：「主辦團隊說如果努力加油一點塞成3場，應該可以讓更多粉絲來看，我也很久沒來台灣辦活動，想藉這個機會好好面對面跟粉絲道謝，雖然真的很辛苦，但還是硬塞到早上第3場。」為了備戰，他每天都去健身房，「我會去1個小時的三溫暖，加上重訓40分鐘」。

11歲就出道的山下智久之前提到少了很多普通人的生活體驗，今年才第1次看煙火，他坦言雖然有時會被認出來，但大家都很客氣、很溫暖的打招呼，未來也想再去參加各地的慶典活動，笑說連台灣夜市都逛過了。

明年將迎來出道30周年，山下智久透露正努力規劃更多和粉絲見面的機會，之前受邀在周杰倫演唱會合唱的他也希望2人可以再合作其他的歌，「從他身上我學到非常多東西，他是1個我非常尊敬的前輩」。而他也不排斥與台灣演員或劇組合作。

