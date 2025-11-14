山下智久難忘台灣機場「好吃味」 超愛小籠包連待倫敦都要吃

日本超人氣男星山下智久於今（11月14日）午後抵達松山機場，隨即接受台灣媒體訪問，他表示每次來台，「就算是過了這麼久，大家依舊投注很多的愛給我」，更談到每個機場都有各自的味道，笑說到台灣機場時，「會有感覺很好吃的味道」。

山下智久於11月14日下午抵達松山機場。（圖／COME ON JKSSP提供）

其實山下昨天才從倫敦返回日本，時差都還沒回來，就接著飛來台灣，但他不顯疲態，表示：「每次來台灣，粉絲和媒體都給予我溫暖的迎接，真的很開心。」被問到會不會覺得是粉絲熱情才讓飛機提早抵達？他笑說：「沒錯，就是這樣。」

談及明日的早中晚一連三場活動，山下智久坦言：「很久沒來台灣辦活動，想跟粉絲傳達我的心情，雖然很辛苦，但還是硬塞進第三場。」為了儲備體力，他每天堅持健身，包括三溫暖1小時與重訓40分鐘，就像今天即使有時差，他依舊維持訓練，並分享凍齡保養秘訣，強調三溫暖幫助體內排汗，可以保持健康狀態。

山下智久抵台後，馬不停蹄接受台灣媒體訪問。（圖／HIGH HOPE提供）

對於台灣美食，山下智久毫不掩飾喜愛，點名小籠包、牛肉麵與滷肉飯為必吃清單，甚至透露在倫敦時也吃了小籠包。他也回憶上次來台品嚐火鍋時，特別喜歡自己調配醬料並加入大量蒜頭，留下深刻印象，但此次為了準備活動，他計畫在飯店房間好好休息，透過房間服務補充能量。

山下智久也提到對台灣的深厚感情，笑稱每個機場都有獨特味道，台灣機場有「好吃的」氣息，讓他感到熟悉又親切。談及2011年來台專場，他感性表示：「大家給了我很多愛，即使隔了這麼久，依舊感受到滿滿的支持。」

山下智久明天將一連三場活動。（圖／HIGH HOPE提供）

他也透露與台灣藝人周杰倫的交情，談到對方曾帶他到咖啡廳遊玩，也曾在演唱會上合唱，希望未來能與周董在音樂上有合作，並讚許當時遊台時，台灣粉絲相當尊重他的私人時間，讓他感到自在。

而談到明年新計劃，山下智久表示明年將是他進入業界的第30年，希望能有更多時間與粉絲相處，並表達對參與台灣影視作品的興趣，最後他也向台灣粉絲喊話：「雖然明天活動時間不長，但希望能成為一個與大家共同迎接未來的場合，一起看到更多不同的我。」

