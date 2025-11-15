山下智久願為珍奶破戒呷甜甜

日本男神山下智久暌違14年再以個人身分來台舉辦專場，15日在北流Legacy TERA一連舉辦3場Talk＆Mini Live，共吸引約3900名粉絲，好友周杰倫也送花籃力挺。活動尾聲，念粉絲信時，他感性地說，能走過20年全靠粉絲支持，談到40歲這個里程碑，他以老鷹換羽比喻自我突破，希望能再飛10年、20年，甚至在30周年時依舊活躍。

他以經典曲〈擁抱我小姐〉登場，還分享早上7點起床去三溫暖、被冷水池冰醒的小趣事，並表示來台次數多到記不清，一出機場就會想起熟悉的味道，此行吃到牛肉麵驚豔不已，台下粉絲要他嘗試臭豆腐，他說會鼓起勇氣，「真拿你們沒辦法，我會去吃的，也會記得拍影片。」

主辦單位準備了小籠包讓他在台上品嘗，他直呼：「肉汁真的很多，好好吃！」接著拿起一旁的珍珠奶茶，但一開始吸不起珍珠，笑翻全場，他也表示，自己平時不吃甜食，但會為了珍奶破戒，「可以在晚飯後喝一杯」，還表示「我今天有去健身房，所以可以吃很多沒關係。如果你們沒有去，就不要吃太多喔」。

在接受粉絲的提問時，他談到對挑戰角色抱持「是命運安排」的態度，也說若有機會來台北拍長劇會很開心。至於旅行風格，他屬不設鬧鐘、隨興享受當下的類型，也分享在歐洲工作時因太想念亞洲食物而被超商的納豆感動。