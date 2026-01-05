山下智久《神之雫2》挑戰自由潛水 女主角爆料拍戲喝的都是假酒啦！

山下智久在《神之雫》飾演一青，第2季要尋找世界上最棒的葡萄酒。（Apple TV提供）

改編日本同名暢銷漫畫、也是許多台灣品酒人士的入門必備讀物《神之雫》（Drops of God），2023年被Apple TV改編拍成真人版後大受好評，再接再厲拍攝第2季。山下智久這次戲裡大膽挑戰自由潛水，一展他戲外苦練多時的身手。

在第2季的前兩集，山下智久飾演的一青，分別有兩場不同海域的自由潛水戲，需要在沒有氧氣瓶的狀況下，潛入深海。巧合的是，2024年他才在個人Instagram發文，抒發練習潛水的心情，所以真實世界的潛水，跟為了拍戲的潛水，有什麼不同嗎？「我確實有和世界冠軍教練一起訓練。當然，製作團隊也準備了替身，但我真的很想親自完成。所以幾乎所有的鏡頭都是我自己來。我潛得相當深—大約55.5公尺。其實要知道，55公尺聽起來好像不算太深，但實際做起來真的非常、非常困難，水壓通常非常大。」

山下智久說，在戲裡潛水還需要顧及鏡頭、還有劇情，稍微複雜了點，「我感覺很好，也有一種成就感，因為我真的完成了。不過導演和製片人其實有點擔心，他們很關心我。但最後大家都很開心，我們拍到了很棒的畫面，真的很棒。我想我不會想再做一次，但那是一個很棒的經驗。」

芙洛兒潔芙莉爾飾演卡蜜兒，爆料拍戲時演員拿的酒、喝的酒往往都不是真的，是演起來好像很好喝的樣子。（Apple TV提供）

不過《神之雫》從原著到影集，都有許多品酒的鏡頭，到底演員在拍攝這些畫面時，到底是喝真的酒，還是喝假的、做做樣子？女主角芙洛兒潔芙莉爾（Fleur Geffrier）大笑，表示他們真的、假的酒都喝，至於假裝喝酒卻能喝得津津有味，「那就是我們的工作啊！例如，我在演某些場景時，會刻意降低聲音、放慢節奏，然後試著去感受那些香氣在我內心引起的感覺。我只是想讓我的想像力開始運作。」

所以會有人喝醉嗎？「不，永遠不會喝醉。不，不，不。」但是她也補充，為了拍攝某些特寫鏡頭，像是沿著酒杯上的酒緩緩流下，往往都是倒真的酒，但也就那一點點罷了，「其實拍戲當天沒有喝完的酒，我們都會封起來，等到收工的時候，工作人員都會分來喝。」

這一季還有些去酒莊尋找葡萄果實的戲份，需要他們在藤蔓之間，直接摘下葡萄品嚐，可是聽說釀酒用的葡萄吃起來往往都不是很可口、甚至有些酸味，是經過發酵後才能有酒香，那怎麼有辦法在鏡頭前演出「葡萄好好吃的樣子」？芙洛兒潔芙莉爾也爆料，「拍攝上遇到的一個問題是，有時候葡萄還沒成熟，就得用假的葡萄，但同時又要和所有部門協調，讓整體感覺仍然是真實的，那真的是瘋狂的工作量。」

這一次卡蜜兒與一青，要聯手找到世上最棒的葡萄酒，也四處探尋酒莊，不過拍戲的葡萄也不見得都是真的，只有演員要放進嘴裡吃的葡萄才是真的。（Apple TV提供）

但是演員拍攝吃葡萄的那些畫面，就是用真的葡萄，她說，「我之前其實不知道釀酒用的葡萄並不好吃，但我想很多人都會說，那些葡萄的重點不在於好不好吃，而是在於它未來會變成什麼樣的酒。所以，也許不要用一般人看食用葡萄的標準來看它們，因為釀酒用葡萄追求的是不同的標準。」

在連續拍攝兩季後，他們的品酒知識也隨之增進不少，芙洛兒說，「回想第一季，當然會想到我們拍攝的酒莊。那裡的人非常友善，也讓我們品嚐了很多酒窖裡的酒，包括非常老、非常珍貴的酒，那真的令人難忘。而第一季時，我也曾到特倫托附近、多洛米蒂山區用餐，那裡的酒我印象很深，是來自Pisoni酒莊的一款紅酒，真的非常好。不過我們其實發現了非常多的酒，多到數不清，而我認為每一款都值得被認識。」

山下智久則說，隨著故事進展，角色年紀稍長、表現也更成熟，同時也面對不同的挑戰與掙扎，可以說人生處於非常不同的位置。芙洛兒則說3年來劇組有一個群組，大家都會一直保持聯繫，「到現在都很熱絡，這其實非常少見，但我們的團隊真的建立起非常強的連結。」就像戲裡卡蜜兒與一青既是競爭對手，同時也是彼此依賴的夥伴，《神之雫》第2季1月21日於Apple TV上架。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

