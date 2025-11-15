山下智久40歲以老鷹喻重生！ 為吃「蓮霧」想夏天再訪台

山下智久今天在台舉辦連三場見面會。（圖／HIGH HOPE提供）

日本男星山下智久時隔 14 年再度來台舉辦專場，今（15日）於 Legacy TERA 舉行一連三場「TOMOHISA YAMASHITA 2025 台北 talk & mini live」。下午一開場，他便帶來出道單曲〈擁抱我小姐〉，瞬間引爆粉絲尖叫聲。山下智久更以中文親切問候：「大家好！」現場除了回答與台灣相關的提問，他也公開品嘗小籠包與珍珠奶茶，滿意直呼：「口感非常讚。」

下午場，製作單位安排山下智久吃小籠包、喝珍奶。（圖／HIGH HOPE提供）

一天連趕三場見面會，山下智久透露自己一早便到三溫暖報到，還泡了冷水池讓自己醒腦，只為以最佳狀態面對粉絲，更放話要以「150% 的能量」來陪伴大家。出道多年的他因工作多次訪台，也曾私下來台旅遊，自認已數不清到訪的次數。上回來台，他曾上山喝咖啡、逛夜市、體驗腳底按摩，笑說：「因為來過很多次，味道和記憶都連在一起，一出機場好像就聞到好像很好吃的味道。」

談到印象深刻的台灣美食，他坦言難以只選一樣，不過這次吃到的牛肉麵讓他印象深刻：「牛肉燉得非常入味，麵條比較粗，很有嚼勁，非常好吃。」主辦單位也在現場端出小籠包與珍珠奶茶，他一口氣吃了兩顆小籠包，連喊三次「好吃」，大讚內餡多汁，甚至直呼想配啤酒。品嘗珍珠奶茶時，山下智久現學中文「開動了」，並表示珍珠的口感非常棒：「我平常不太吃甜點，但吃完飯會想喝珍奶，今天有去健身房，我可以吃很多沒關係。」還不忘提醒粉絲，「但如果你們沒去健身房就不要喝太多喔！」

主辦單位更安排 Taiwan Quiz 環節，要從三種水果圖片中找出「蓮霧」。山下智久看到釋迦，表示「很像航海王的惡魔果實！」之後他在粉絲熱心明示下順利選出蓮霧，並反問粉絲：「蓮霧是什麼味道？很甜？只有這樣嗎？現在吃得到嗎？」聽到是夏天的水果，他笑著說：「那我夏天要再回來囉？沒吃過，很想吃吃看。」

來到粉絲甜蜜告白環節，一位前排粉絲舉起山下智久在「Four Tops」時期的周邊墊板。他當場伸手向粉絲借來應援物，感慨自己當時真的很小，並特別向粉絲致謝：「好厲害，謝謝你！」看到台下滿滿的應援，他也開心直呼：「你們都閃閃發亮，謝謝大家。」還比愛心回應粉絲、開放Photo time讓大家留念。

山下智久今年迎來40歲，他首次以見面會形式與粉絲相見，活動四月在日本率先開跑。他特別以「老鷹」的故事分享自己的心境，表示老鷹在40歲時會面臨一段暫時飛不起來的時期，必須忍痛用嘴啄掉羽毛，如果中途放棄，就會再也飛不起來。正因如此，他格外想親自把心情傳達給粉絲：「希望能鼓起幹勁，繼續努力10年、20年，等30周年時也能繼續在天空中飛翔，請大家繼續支持我。」

