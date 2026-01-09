一山不容二虎？！精品西服店兩女副店長 店內開打

只因為不滿資料被移動，女同事突然站起來發動攻擊。（圖／東森新聞）





連鎖西服品牌嘉義門市去年才花300萬整修，精品設計風格的店面竟成了兩名女員工的戰場。其中一名副店長控訴女同事不滿資料被移動，就毆打她，兩人有激烈口角，也爆發肢體衝突。西服店調閱監視器，認定兩人互毆，各記一支大過，副店長職務也都被拔除。出面指控的副店長老公不滿懲處，認為太太是正當防衛，非攻擊。事發後提出辭呈，將對女同事提告傷害和公然侮辱。

驚嚇中打電話向總經理求救，她是嘉義一家西服店的副店長，幾分鐘前她跟同事發生肢體衝突。

西服店副店長vs.女同事：「（你要用板子唬我），你不要再弄我了，我不會再讓你弄到，你在幹什麼啦。」

只因為不滿資料被移動，女同事突然站起來發動攻擊，兩人越吵越大聲，桌上資料夾變成攻擊武器。

西服店副店長vs.女同事：「你到底在幹嘛啦，（你幹嘛，發洩喔），你幹嘛，我等下報警，你看誰進來，我等下跟你拚，（我流血了，你看我流血了，你看看）。」

兩人一路從櫃檯吵到後方的圓桌區，女同事一再出手推副店長，還飆罵髒話。

女同事vs.西服店副店長：「我流血了，你給我用的，你看我流血了，你給我用的，（我哪有給你用），報警啦，你給我用到流血。」

這家西裝店全台擁有七間店，嘉義門市去年花了300萬整修，走簡約設計風格，現在卻成了兩個女人的戰場。總公司調查後認定，副店長與同事互毆，各記一支大過；女店員因為將店內監視器曝光，多記一支小過。另一名女同事也掛副店長職務，全都拔掉主管職。

不過，被打的副店長先生控訴西服店懲處不公。

西服店副店長的老公張先生：「正當防衛的動作並不等於攻擊，所以他們說互毆不合理啊，因為畢竟是從頭到尾都是對方一直追打我太太。」

1月2日事發後，被打的副店長氣到提出辭呈，一月底離職前都在休假中，後續將對這名女同事提出傷害與公然侮辱的告訴。

