山中微笑精靈「阿里山山椒魚」現身雲霧森林成生態指標

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕許多人不知道，在大阿里山區的雲霧森林裡，住著一位對環境「超級挑剔」的小小居民，不僅擁有山中「微笑精靈」頭銜，還是中高海拔森林健康與否的重要指標，牠就是被列為陸域保育類野生動物名錄第二級的「阿里山山椒魚」。

阿里山山椒魚為台灣特有保育類動物，族群數量稀少且棲地侷限。根據最新調查，2024-2025年間於阿里山地區(含姐妹潭、特富野古道等)累計記錄約200隻次，並完成標放近百隻個體。研究顯示，春季是發現高峰，族群數量與環境濕度及溫度密切相關。

廣告 廣告

嘉義林業分署表示，為更加了解阿里山山椒魚，自1982年起在阿里山國家森林遊樂區 展開長期調查，2019年開始以柳杉疏伐木片營造友善棲地；玉山國家公園管理處則透過圈養技術，成功記錄完整生活史。

這麼可愛的山中微笑精靈需要讓更多人認識與保護，嘉義林業分署近年來陸續與台灣大哥大、玉山國家公園管理處及台大實驗林管理處攜手合作，透過簽署合作備忘錄、辦理山椒魚保育工作坊，持續培力在地夥伴一起為阿里山山椒魚的未來努力。今年國立嘉義高中也加入保育行列，在校訂課程「玉山學」中以阿里山山椒魚為主角。

林業分署強調，請大家把對自然的尊重與愛護化成實際行動，在巷山林行走請依動線，不隨意跨出步道、不翻動石頭或折取植物，攜手守護阿里山山椒魚，守護生物多樣性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台海軍眷村最大聚落 年貨大街開鑼了

寒流發威！ 12縣市低溫特報 富貴角今晨僅8.4度

「蝦」外交！中國狂買「這國」蝦子拉攏

高雄有鹹蛋超人 花蓮太平洋燈會被嫌爆有「鹹魚」

