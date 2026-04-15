山中的守護神？一家人夜晚「遭困山路」竟被小貓拯救！

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火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外最近傳出一起暖心的貓咪救援事件，一位爸爸帶著老婆與小孩在爬山的途中迷路，在天色轉暗又突遇降雨的危急情況下，竟被一隻突然出現的小貓引導成功下山，事件曝光後讓許多網友直呼不可思議，紛紛形容這隻貓咪彷彿「山中守護者」，幫助一家人化解危機。

據了解，當天下午這位爸爸臨時起意帶著家人前往登山，僅做了簡單規劃便出發，原本預計行程不長，卻因路線判斷失誤導致耗時超出預期，直到天色轉暗仍未抵達目的地，更不巧的是途中突然降起大雨，讓本就崎嶇的山路變得濕滑難行，整體情況逐漸失控。

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有知情人士指出，其實該隻小貓是山下便利商店飼養的貓咪，不時會出現在山中給人帶路

(示意圖/Unsplash)

就在一家人陷入焦慮、孩子也因恐懼而哭泣時，一隻小貓突然出現在山路上，並主動走在前方帶路，牠的行動穩定，時而前行、時而停下等待，似乎刻意配合人類的步伐，這樣的舉動讓原本慌亂的一家人逐漸冷靜下來，並決定跟隨貓咪前進，最終在牠的引導下，成功抵達山下脫離困境。

故事傳出後，不少網友紛紛感動表示「太神奇了」、「牠一定是特地來幫忙的」、「比導航還可靠」、「真正的守護神」，也有知情人士指出，其實該隻小貓是山下便利商店飼養的貓咪，牠經常會出現在登山路線周邊，給迷途的登山客帶路。