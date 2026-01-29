山之序曲啜飲南投 縣府攜手知名連鎖咖啡產地走進市場

南投縣府結合連鎖咖啡從產地走向市場。（記者扶小萍攝）





南投縣國姓鄉咖啡近年已逐漸打開市場，產植在全省已數一數二，被形容每五杯咖啡就有三杯來自國姓鄉。南投縣府29日在縣府一樓大廳舉辦「山之序曲・啜飲南投—南投精品咖啡媒合發表會」，展現南投在地精品咖啡透過通路合作，從產地走向市場。

縣政府農業處長蘇瑞祥代表縣長許淑華出席活動，國姓鄉長邱美玲、路易莎咖啡副總經理黃佳雯共同主持啟動儀式，縣議員簡千翔、咖啡產銷班代表及農村社區經理人均到場共同見證，宣布即日起，南投精品咖啡新品進駐路易莎咖啡精選門市，共計北、中、南15間實體店，包括台中高鐵站等處，讓全台消費者輕鬆品嚐來自南投山林的咖啡風味。

蘇處長邱鄉長與黃副總到咖啡業者攤位巡訪。（記者扶小萍攝）

農業處長蘇瑞祥代表許縣長出席，他指出在農村水保署補助下特舉辦山之序曲啜飲南投精品咖啡合作活動，咖啡是南投三大黑金之一，全縣種植約200公頃，產量可觀，在生產端技術成熟、品質穩定，早已獲得專業肯定，但通路一直是瓶頸。

南投咖啡進駐連鎖咖啡門市。（記者扶小萍攝）

他表示，路易莎全台超過500間門市，南投的咖啡和路易莎合作，可將咖啡產業推向更廣大市場。未來縣府將持續推動「南投咖啡」品牌整合，重新包裝設計，並結合電商、實體通路及大型活動，建立長期穩定合作，讓南投咖啡從產地走向國際舞台。

路易莎咖啡副總經理黃佳雯表示，經過專業杯測，南投咖啡豆品質令人驚艷。水洗與日曬處理皆展現甜感與花香風味，在中低海拔環境下，透過精湛栽培與後製技術，已達到國際級水準，並多次獲得全球咖啡認證高分肯定。路易莎長期推廣莊園級、具產區履歷的精品咖啡，此次特選定15間重點門市上架兩款南投新品，以親民價格讓更多民眾認識台灣本土咖啡，未來將持續評估長期合作。

國姓鄉長邱美玲強調國姓鄉作為南投咖啡重點產區，透過產官學合作，為咖啡產業開闢新局，更希望未來能推行契作模式，穩定產量與品質，讓農民不再獨自摸索從種植、烘焙到行銷的全部過程。感謝縣府積極媒合農民與市場，期盼南投咖啡能如南投茶一般享譽國際。

國姓鄉咖啡產銷班長林言謙也分享，與路易莎的合作讓產地直接連結市場，農民更有動力精進精品咖啡品質，共同打造兼具產區精神與市場競爭力的台灣咖啡新模式。

縣府表示，這次媒合模式透過精選優質咖啡豆、專業製程與嚴格品管，穩定呈現風味特色，大幅提升品牌能見度與競爭力。未來將持續推動產地創新、品牌行銷與通路媒合，讓「啜飲南投」成為全民日常。





