山佳河濱公園棒、壘球場遙控賽車場 升級啟用

山佳遙控賽車場完工啟用揭幕，劃分為初級與進階兩個區域，兼顧休閒玩家與技術玩家需求。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市高灘地工程管理處啟動樹林區山佳河濱公園內棒壘球場及遙控賽車場整建計畫，斥資千萬元改善整建，日前完工，十六日正式啟用並辦理遙控車競賽活動。高灘處指出，經場地整建調整後，山佳棒壘球場Ａ座與遙控賽車場擁有完整獨立的使用空間，不再互相干擾，民眾可更安全、順暢地從事運動與活動。

高灘處長黃裕斌表示，改善工程針對棒壘球場Ａ座左外野與遙控賽車場重疊問題，重新配置場域並善用周邊綠地，同步改善兩項活動的設施空間面積達六千五百二十一平方公尺，讓使用者能體驗完整的設施空間；完工後的遙控賽車場導入新式賽道設計，並劃分為初級與進階兩個區域，兼顧休閒玩家與技術玩家需求。

廣告 廣告

黃裕斌指出，工程階段亦多次邀請在地使用者會勘，共同確認賽道線型及防撞緩坡配置，使整體環境更貼近使用者期待；完工後邀請車友試跑，均認為賽車場鋪面平整、場地使用橡膠分隔條劃分，可依需求靈活變換賽道，提升操控與競賽的樂趣，並與鄰近的山佳遙控越野賽車場形成多元的遙控賽車活動場域。

高灘處上午與台灣遙控車模型協會辦理遙控車競賽，為山佳遙控賽車場完工啟用揭幕。高灘處表示，改善後的山佳棒壘球場Ａ座與遙控賽車場，提供樹林區山佳河濱公園市民更優質的戶外運動環境。