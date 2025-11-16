山佳河濱公園 球場、賽車場翻新

新北市高灘地工程管理處提供樹林區山佳河濱公園更完善的運動休憩空間，斥資千萬元啟動樹林區山佳河濱公園內棒壘球場與遙控賽車場的整建計畫，16日辦理競賽活動正式啟用。經場地調整後，山佳棒壘球場A座與遙控賽車場皆有完整獨立的使用空間，不再互相干擾，民眾可更安全、順暢地使用。

山佳河濱公園位於大漢溪左岸，設有棒壘球場、籃球場、遙控賽車與越野賽車場，是周邊住宅區民眾常去的休憩好去處。因賽車場鋪面已達使用年限，加上棒壘球場A座左外野與遙控賽車場重疊，高灘處決議民國114年2月起動工整修改善。

廣告 廣告

高灘處長黃裕斌表示，工程投入1019萬元，重新配置場域並善用周邊綠地，同步改善兩項活動的設施空間，改善面積達6521平方公尺，完工後的遙控賽車場導入新式賽道設計，劃分為初級與進階兩區域，兼顧休閒玩家與技術玩家需求。

高灘處補充，工程階段多次邀請在地使用者會勘，共同確認賽道線型及防撞緩坡配置，使整體環境更貼近使用者期待。競賽活動上，車友試跑後回饋使用體驗，指出賽車場鋪面平整、場地使用橡膠分隔條劃分，可依需求靈活變換賽道，提升操控與競賽的樂趣，並與鄰近的山佳遙控越野賽車場，形成多元的遙控賽車活動場域。

國民黨議員江怡臻表示，山佳河濱公園優化已一段時間，這塊區域相對完整，從補齊山佳棒壘球場外野缺角，再到遙控賽車場，未來還將規畫兒童遊戲場、寵物公園等，同時併入停車場與廁所等機能，加上原本的自行車道與山佳荷花池、沐心池，期待山佳河濱可望成為大漢溪左岸最佳後花園。

民進黨籍議員卓冠廷說，山佳棒壘球場與遙控賽車場翻新啟用，在地期盼已久，尤其他在112年就曾質詢，當時原有的棒壘球場因為與遙控賽車場爭地，導致缺了一角左外野，也缺乏電力系統，經過爭取才推出整修工程，打造雙贏方案。

卓冠廷補充，山佳棒壘球場正是鶯歌尖山國中、鶯歌工商棒球隊等球隊長期使用訓練的場地，他今年也提案，針對休息區缺乏連貫雨遮、外野圍欄有破損傾倒、場邊溝渠未有完整鋪面等安全問題，希望一起讓球員訓練環境愈來愈好。