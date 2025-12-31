山區夜遊車子拋錨 警獲報助脫困

夜遊竟刁車 。林重鎣





臺中市政府警察局太平分局太平派出所日前凌晨2點多接獲黃姓男子報案，稱「與友人至咬人狗坑夜遊結果受困山區小路，請求警方協助」。員警到場發現原來是車輛輪胎卡在泥濘的山溝內，最後員警先將受困等4人載返派出所安置，最後協助將車輛拖出始化解這場驚魂記。

太平分局太平派出所警員鄭世凱、謝維軒12月29日凌晨2點多執行巡邏勤務，忽然獲報稱山區咬人狗坑有民眾及車輛受困山區。鄭、謝2員立即摸黑前往山區協助，因山區道路蜿蜒且狹窄，約30分鐘的路程終於發現黃姓男子及同行3位友人，經瞭解原來是黃姓男子一時興起約友人到太平山區夜遊，因路況不熟加上視線不佳，結果自小客車輪胎陷入山溝的泥地裡動彈不得，一群人耗了相當多時間仍無法脫困，只好向警方求助。

員警到場後發現車輪一深陷泥地，惟目前正值深夜期間拖吊業者均打烊休息，為保險起見先行將黃姓男子等4人載返派出所安置並提供熱食及飲水，待天亮時隨即協助通知業者，最後順利將刁車的自小客車拖出，黃姓男子等人非常感謝警方的熱心幫忙避免受困又夜宿山區。

太平分局分局長沈能成表示，民眾前往山區遊憩除行前應檢查車況並查察道路狀況，行駛山區道路務必開啟大燈、依速限行駛，如遇車輛拋錨情事，應先於車輛後方適當處擺放警示標誌，開啟故障警示燈，並撥打110報案專線或道路救援電話協助。





