山區恐下雪 林保署南投分署籲注意安全

依據中央氣象署最新天氣預報，本週末受寒流南下影響，北部及中部中高海拔地區氣溫將明顯下降，合歡山國家森林遊樂區可能出現結冰或降雪情形。林業及自然保育署南投分署提醒，遊客前往山區活動時，務必注意行車安全及步道通行情形。

南投分署指出，一一五年一月一日至三月二日期間，與公路局、太魯閣國家公園管理處共同執行雪季勤務，公路局視氣候及台十四甲線合歡山路段道路狀況，隨時公告進行預警性封閉或車輛限加掛雪鏈通行，如要前往合歡山區賞雪之遊客隨時留意最新天氣及交通資訊，以確保行車安全。

此外，冬季山區氣溫偏低，呼籲上山遊客務必做好保暖措施，並留意自身身體狀況。為維護高山自然生態環境，請勿隨意丟棄垃圾，登山及健行時應依循既有步道路線行走，切勿抄捷徑，以確保自身安全並降低對環境的影響。