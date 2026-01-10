山區撿食百香果「昏厥倒地」！男「中毒」險喪命

台東一名老翁到鹿野山區，撿了地上百香果來吃，突然昏迷倒地不起。（圖／東森新聞）





台東一名老翁跟朋友到鹿野山區，肚子餓的他撿了地上百香果來吃，沒想到突然昏迷倒地不起，還好遇上善心人士協助，把他扛下山送醫撿回一命。

救護車十萬火急，把患者送醫救治，因為車上一名男子，疑似因為吃到路邊百香果呈現中毒症狀。當事人姚先生：「想說奇怪那邊，怎麼會有百香果，我那時候也都沒有吃飯，想說撿兩顆來吃，一兩分鐘我就開始頭暈了，走差不多二三十公尺就倒了。」

姚姓男子走訪台東鹿野高台，在一處偏僻小路，看到有3、40顆紫色百香果，想說撿兩顆來吃沒想到，兩分鐘後突然頭暈，全身發軟癱倒在地。

當事人姚先生：「有一個善心人士經過，看到我，他直接給我扶到他的車上載到診所，（百香果）應該是有人注射什麼東西，要毒那個山豬還是山羌。」

台東縣衛生局食品藥政科長卓金津：「民眾吃的食物有可能是外型類似芒果百香果的海檬果，它的果實跟種子都含有致命的強心配醣體為劇毒。」

姚先生確定自己吃的就是百香果，懷疑是有人要毒山豬等，破壞農作物的動物，才會把農藥注進百香果裡，消防局也提醒民眾到山區，千萬別食用來路不明的果實。

