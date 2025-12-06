山區氣溫降！合歡山水晶宮「路面結霜」多車打滑慘摔

因清晨氣溫低且水氣足，道路邊坡容易結冰結霜。（圖／東森新聞）





南投合歡山武嶺一直是民眾追雪、看日出的首選，不過民眾上山千萬要當心，因為清晨低溫，台14甲線（31-33K）水晶宮路段，路面結霜融解，造成地面濕滑，許多機車騎士都失控打滑慘摔，有民眾就把影片PO網提醒車友們上山要小心。

機車騎士壓車過彎速度並不快，但下一秒他卻連人帶車慘摔，對向的白色轎車看見趕緊停下。騎士倒地後還一路滑行，用聽的就很痛。慘摔騎士爬起來拿手機拍下整段山路，密密麻麻一片白，這不是鹽不是糖，而是一層薄薄的冰霜。

事發地點就在台14甲線32公里處，武嶺往松雪樓方向，民眾俗稱的水晶宮路段。背陽面太陽照不到，入夜清晨氣溫低水氣足，道路邊坡容易結冰結霜，路面濕滑一不小心就容易發生意外。騎士將影片PO網發文寫下，因為路面結冰摔了好幾台，大家騎車千萬別太快。

仁愛分局翠峰所巡佐張金龍：「清晨山區的氣溫驟降，水晶宮路段因路面的結霜融解，山區彎道容易造成車輛打滑。」

來到武嶺亭，冬天一到不少人都會上山追雪。武嶺海拔3275公尺，一直是民眾追雪的首選。鏡頭君拍下清晨4點多，天都還沒亮，停車場停滿，武嶺亭上已經擠滿人。氣溫0.3度真的好冷，民眾紛紛把帽子戴上、雙手插口袋取暖，但也有愛美不怕冷的女生穿著短裙、長靴來朝聖。時間越晚人越多，清晨6點多，高山菜市場再現，上山的車輛不斷出現，武嶺亭上也都是人。民眾除了排隊和牌樓合照，以及跟鏡頭君互動外，也有不少人擠到圍欄邊要拍下日出美景。

大批民眾夜衝武嶺看日出，雪季到了，想追雪真的沒那麼容易，必須要氣溫水氣都達標，民眾想看見銀白世界的美麗雪景還得再等等。

