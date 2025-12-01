山區派出所養浪貓年捕30條蛇 員警反遭網路砲轟理由曝光

台中大棟派出所傳出真實版「貓的報恩」事蹟，經常餵食的浪貓經常會幫忙捕蛇，卻引發網路保育論戰。（示意圖，pixabay）

台中和平警分局的大棟派出所，因為坐落在清幽偏僻的山區，意外成了野貓們的祕密基地。這群不請自來的嬌客每天準時報到，與員警們發展出一段奇特的「互惠關係」。警員們偶爾餵食，這些貓咪便以實際行動來回報，只要發現蛇類蹤影，立刻變身超萌捕蛇神隊友相助，據說一年能抓到約30條蛇，讓員警們又驚又喜，不少人直呼這是「貓的報恩」真實上演，然而也引發部分網友抨擊破壞生態。

大棟派出所位於深山之中，環境幽靜，但也因此常有蛇類來築巢產卵，小蛇孵化後四處亂竄，值班同仁常受驚嚇，長久下來實在不勝其擾。所內常有幾隻經常報到的浪貓，「咪咪」先發現派出所，被餵食幾次後，竟好康道相報帶來兄弟姐妹一起享用，目前「咪咪」、「小橘」與「奇奇」是常駐貴賓，自從牠們出沒後，蛇患問題迎刃而解，派出所內的蛇類數量已減少一半以上。

為何貓抓蛇會遭網友批評？

這些貓咪不只來「蹭飯」，還會主動幫忙消滅害蟲，所長和警員們常在門口發現這浪貓抓來的「老鼠戰利品」，逐漸形成這種透過「分享獵物」換取更多飼料的奇妙互動。然而，這段貓的報恩的故事卻也引來部分網友抨擊，認為將蛇汙名化，「放任讓外來入侵種流浪貓玩弄虐殺台灣原生種蛇類，這樣還可以說是處理蛇害」，台灣原生蛇種是害到啥了？」「有山的地方有蛇很正常，不要老是污名化蛇」「大棟派出所在大雪山林道，貓抓到的蛇高機率都是珍貴稀有的原生物種」「放任外來入侵種攻擊會吃老鼠的蛇，然後再嫌老鼠太多要給貓抓」；還有人則直言這是放養流浪貓，反而會破壞生態，「放養＋餵食流浪貓狗，本來就是錯誤的管理行為，這會大幅提高牠們捕食原生物種的機率」「山區自然生物鏈不宜人為干擾破壞」。

什麼才是正確的防蛇方法？

另外，動保團體「為野生動物而走行動聯盟」和「台灣爬行類動物保育協會」聯手發出聲明，強調這招不但對生態是個大傷害，也治標不治本。他們指出，把非原生的寵物貓當作「野外清道夫」是個錯誤迷思。媒體將貓咪塑造成「滅蛇英雄」或「貓的報恩」，反映出大家仍把蛇視為害獸，但其實蛇是山林生態圈裡控制鼠群的超級重要角色。更科學、更友善的防蛇方法，其實是做好環境管理，像是把食物垃圾收好、堵住建築物縫隙、清除雜物，減少老鼠和蛇的藏身處與食物來源。他們也提醒，放任貓狗在野外遊蕩，不只危害原生動物，毛小孩自己也面臨車禍、生病等高度風險。所以，讓犬貓回到人類妥善照顧的環境，才是真正保護動物和生態的最佳做法。

