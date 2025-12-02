山區派出所「餵野貓滅蛇」挨批 野保團體嘆：社會對蛇有深刻誤解

大棟派出所。（圖／擷取自Google Maps）

台中市和平區大棟派出所，因地處偏遠山區，附近常有野貓出沒，員警偶爾餵食，貓咪們則會捕蛇、抓鼠來「報恩」。然而，消息曝光後，不少網友大罵「不要污名化蛇」、「放任外來入侵種攻擊會吃老鼠的蛇」。對此，「為野生動物而走行動聯盟」強調，社會對蛇仍存在深刻誤解，若依賴餵養及放養貓來「滅蛇」、「控鼠」，將導致貓容易進入生態敏感棲地，對原生野生動物造成傷害。

據了解，大棟派出所內常有蛇類築巢下蛋，小蛇孵化後四處亂鑽，常有值班員警被嚇到，後來流浪貓「咪咪」來到派出所，幾經餵食後帶著其他貓咪來報到，約有6隻野貓常駐，而這些貓除了吃貓飼料外，也會抓蛇、殺鼠，讓所內蛇的數量大幅減少。

對此，「為野生動物而走行動聯盟」指出，近日多家媒體以「貓的報恩」、「滅蛇英雄」等角度呈現相關報導，反映社會仍將蛇視為威脅或害獸，但在事實上，蛇類是山林生態系的重要掠食者，也是維持鼠類族群平衡的關鍵物種，「我們遺憾地看到，在蛇年這樣具有象徵意義的一年，蛇類依然被簡化為『應被清除』的存在，忽略其對生態系的貢獻。」

聯盟表示，蛇出現在人類使用空間，多半與環境管理不善有關，如附近鼠類多、食物與垃圾未妥善處理、建物縫隙未封閉等，而有效且科學的防蛇方式包括減少食物來源、封閉門窗與建物縫隙、減少蛇類藏匿空間，如果仰賴餵養及放養貓隻「滅蛇」或「控鼠」，將導致貓容易進入生態敏感棲地，對原生野生動物造成持續壓力，是對生態系的長期傷害。

聯盟強調，除了對生態造成壓力外，遊蕩犬貓在野外同樣暴露於高度風險，包括車禍、與野生動物交叉感染寄生蟲及共通傳染疾病等問題，許多原本可能被人類妥善照顧的動物，在山林或偏遠地區因缺乏保護而受苦，而這些都是不當餵養、放養與寵物溢出所帶來的結果，意味著應讓犬貓回到有人照顧的環境，而非放任牠們在野外遊蕩。

聯盟也建議，大雪山森林遊樂區及周邊林道屬國有林與保育重要棲地，為避免更多遊蕩動物因人為因素而進入山林、影響原生野生動物，並且建立正確飼主觀念，農業部應增設相關告示牌、解說牌及海報等，增加往來遊客、轄區內執法機關與相關行政人員之生態專業知能，也該要求各單位依規範進行管理，禁止餵食無主動物及野生動物。

聯盟呼籲，警政署應發函全國警局與派出所，提醒落實不得放養犬貓並遵守相關法定飼主義務（登記、絕育等），山區派出所則要落實誘因管理，包含垃圾密封、環境整理、禁止提供食物來源等，減少野生動物取食與聚集之誘因，同時補強基層同仁對動物及生態的相關知識。

