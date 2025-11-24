山區無訊號也能救命 AI空中救援改寫求生黃金期

在訊號微弱的山區，如果發生意外往往爭分奪秒。香港科技大學的學生正在打造全新的空中救援系統。能調動無人機不只能送影像，更能送上急救包等關鍵物資。透過AI分析需求、自動規劃航線，在消防或救護抵達前搶下黃金時間。從反覆試飛到極限測試，這些學生正把創意化為救命科技，讓援助真正能「從天而降」。

秋意漸濃，山林間流水潺潺，是最適合踏青的季節。然而在遠離市區的山區，只要訊號微弱，任何意外都可能瞬間變得求助無門。就在這樣的困境中，一群香港科技大學的學生，正悄悄讓天空變成新的救命通道。

他們手上的小型無人機，看似輕巧，卻可能是意外現場與生機之間的關鍵距離。

香港科技大學學生在受訪時表示，香港有許多美麗山巒和步道，如果有人突然心臟病發，過去幾乎沒有安全又迅速的應對方式。他們希望藉由無人機，把時間延長，把生機留住。無人機能把急救物資送往第一現場，爭取救護車尚未抵達的黃金幾分鐘。

香港科技大學是全球無人機品牌大疆的搖籃，如今，新一代學生再次試圖重新定義無人機的用途。除了航拍，無人機還能協助運送除顫器、腎上腺素注射筆或急救包，而挑戰不僅在飛行，更在於「人機協作」。

學生王家敏認為，最難的部分其實不是打造機器，而是讓人類能在五秒內從投放盒中取物，因為急救現場每一秒都足以改變結果。

這台無人機真正的核心藏在機身之外。它不只是機械，而是一整套 AI 調度平台。一通急救電話進入系統後，AI 會分析內容，判斷需要哪些物資，再自動生成任務。接著系統會把定位簡訊發送給患者或求救者，並計算最安全、最迅速的航線，避開高壓電纜、山坡與建築物，讓無人機以最短時間抵達現場。

學生吳崇銘指出，空中救援的關鍵在於自動化，讓資源能準時送到真正需要的人手中。這套系統結合 AI、GPS 與醫療判斷，已經不只是「無人機運送物資」，而是一座完整的空中救援網。

香港科技大學教授李默表示，這項技術具備遠距離通訊控制、自主能力管理，也能因應不同地形，是一種極具適應性的救援方案。

然而，要讓這套系統真的能飛上天空，背後是無數次的試飛與失敗。團隊曾遇到連線異常、電池電量只夠再飛一次等窘境，即使如此，他們仍全神貫注，繼續調整高度、改善路徑，每一次錯誤都成為改進的養分。

李默教授分享，他們失敗過很多次，全靠反覆修正、從失誤中找線索，才逐步打造出更穩定的系統。正如學生與記者在沙灘成功降落後驚呼，那一刻的放鬆，都是從無數驚險累積而來。

這群年輕工程師期望未來能與香港急救單位合作，讓 AI 空中救援真正飛上城市上空。他們相信，當援助能從天而降，遇難者與生還的界線，將不再這麼脆弱。

