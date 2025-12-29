山區玩到市區 迎新年選台南

迎二０二六首選台南，跨年演唱會、山林光節、鹽水燈節、賞花泡湯、購物抽獎齊登場。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

本週即將告別二０二五，迎接二０二六，台南市府邀請全國民眾來台南送夕陽、迎新年，聽演唱會、看煙火、賞花燈、消費抽大獎，從山區、街區到市區都精彩。觀旅局表示，台南擁有豐富人文底蘊、自然景觀、美食與購物選擇，能滿足不同年齡與喜好旅客，迎新年，首選台南。

被譽為全台最美山林燈節，龍崎光節《空山祭》正登場，結合地景藝術、聲光科技、ＡＩ互動與在地聲景，共有十四組期間限定作品。星光卡司齊聚，二０二六台南好YOUNG跨年演唱會三十一日晚間六時起於永華市政中心西側廣場熱力開唱，卡司陣容堅強，包含STAYC、鈴木愛理、八三夭等實力與人氣兼具藝人陪民眾過年。南科贊美酒店跨年煙火邁入第三年，三十一日下午四時起，園區內有草地市集＋電音派對。

雲嘉南濱海國家風景區管理處三十一日下午於北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦「送夕陽音樂會」，邀請多位歌手和民眾一起送走做後一道夕陽；燈籠點亮鹽水街區，月之美術館「漫月美行動」搭配月津港燈節活動。

另，梅嶺紅花風鈴木正值花期，還可健行、品嘗美食和泡溫泉；台南冬季休耕花海也是限定美景，白河馬稠後關帝廳夏季蓮田，現已種滿繽紛波斯菊。台南購物節活動至明年三月一日，只要消費五十元即可登錄參加抽獎，更多台南旅遊景點與活動資訊，可上台南旅遊網或追蹤台南旅遊粉絲團查詢。