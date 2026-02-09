山區藏的不是寶 北市刑大瓦解全臺最大 埋包 運毒集團

圖說：保大第二中隊長吳文城、(發言人)刑大副大隊長郭建成、偵五隊長邱桂美。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局刑事警察大隊偵五隊在日前接獲保大執行路檢勤務查獲毒品案件，隨即組成專案小組向上溯源偵辦，並報請臺北地方檢察署指揮偵辦。案經分析相關資料，並結合網路情資、幣流分析，發現犯罪集團於網路公開販售大麻及各式新興毒品，將毒品分裝後，以「藏寶」埋包方式藏匿於全臺山區及偏僻公園，查該集團運作期間長達2年，危害足跡遍及全臺。

為徹底瓦解此集團，刑警大隊動員戰情中心「鷹眼小組」調閱上百支監視器畫面，並配合「無人機隊」進行現地勘查，精準鎖定集團藏匿據點。專案小組於偵查期間發動12波同步搜索，執行勤務跨臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化及高雄等地，緝獲呂姓集團首腦、黑幫洪姓、錢姓成員、越南籍犯嫌5名及其他共犯，共計16人到案，成功瓦解販毒集團，重挫黑幫與外籍犯罪勢力之毒品流通管道。

廣告 廣告

本案查扣古柯鹼200克、大麻（花、膏）逾30公斤、毒郵票、迷幻蘑菇、哈密瓜錠各類新興毒品超過5,000包等各級毒品，並破獲毒品分裝工廠，總計市值逾新臺幣一億餘元。顯示該集團毒品流通規模龐大，對社會治安危害甚鉅。

全案經臺北地檢署偵查終結，依毒品危害防制條例、組織犯罪危害防制條例起訴集團呂姓首腦（經法院裁定延長羈押）。警方未來將持續深化科技偵查量能，以系統性追查販毒網絡之來源與去向，並斷絕黑幫勾結外籍人士之販毒勢力，全力守護國人身心健康與社會安全。