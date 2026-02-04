山區鐵皮屋為家！新竹獨居爺寒流「河邊洗澡」首用熱水淚謝：不用再擔心

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣橫山區社會福利服務中心近日接獲社區通報，橫山鄉一名許姓獨居長輩總是到河邊盥洗，社工人員立即到宅訪視與評估，發現他住在簡陋的鐵皮屋內，寒流來襲，家裡卻連一台熱水器都沒有。橫山社福中心迅速整合志工與相關資源，協助改善居住環境並裝設熱水器，許爺爺總算能好好洗熱水澡，感動地頻頻道謝。

新竹縣獨居尖石山區的許爺爺沒洗過熱水澡。（圖／翻攝自新竹縣政府網站）

「溫暖，就從你我多看一眼、多關心一步開始。」橫山區社會福利服務中心表示，多虧有社區即時通報，社工家訪時發現許爺爺家中沒有熱水設備，無論寒、暑，他都得穿越雜草林地到河邊洗澡。這對一位獨居長者而言，不只是不便，而是每天都在承擔上下坡時跌倒、失溫與健康惡化的風險。因此，立即啟動關懷服務，攜手善心民眾與社會資源，即時守護長者的生活安全。

除了改善許爺爺居住環境與設備，讓他得以在家安全、安心地進行日常盥洗與生活起居，大幅降低意外發生的風險之外，社工人員並協助銜接長期照顧的送餐服務，確保其基本生活照顧、健康追蹤與營養支持不中斷。

橫山區社會福利服務中心替許爺爺安裝熱水器。（圖／翻攝自新竹縣政府網站）

當熱水第一次在家中流出時，許爺爺靦腆地說，「不好意思麻煩大家，幸好有你們的幫忙，現在寒流來了，洗澡也不用再擔心，真的謝謝你們！」

社會處長陳欣怡表示，社會福利工作的核心，在於「及早發現、即時介入與持續陪伴」，透過社區通報、跨單位合作與民間資源投入，能有效守護偏鄉獨居長者的生命安全與生活尊嚴。呼籲民眾，發揮鄰里互助精神，若發現身邊有需要協助的長者，主動通報相關單位，共同建構安全、友善且有支持力的社區照顧網絡。

竹北區社會福利服務中心 03-5586581

竹東區社會福利服務中心 03-5100818

新埔區社會福利服務中心 03-5891500

新湖區社會福利服務中心 03-5583823

橫山區社會福利服務中心 03-5933232

