山區驚見白骨 警憑「十年前記憶」助失蹤婦女尋回返家路





臺中市太平山區21日下午一名筍農整地時發現一具類似人體頭顱的白骨，隨即報警處理，太平分局立即派員到場勘查，一名資深的張姓員警到場，發現衣著特徵想起10年前一粧離奇失蹤懸案，僅在短短不到數小時內，便讓一宗塵封10年的失蹤懸案看見曙光，並順利找尋到家屬。

1月21日下午4時許，1名邱姓民眾在太平區山田路附近的自家竹筍農地整地時，赫然發現一具疑似人頭顱骨，隨即報警處理。太平分局頭汴派出所長林忠生率線上警力及鑑識人員到場封鎖現場並逐步清查，隨後陸續於周邊土層中發現部分人體遺骸及一件已風化的深色Uniqlo外套等跡證。經過濾清查，起初案情陷入膠著，當時所內1位張姓員警見到本案照片及相關特徵，即串起10年前一樁離奇失蹤案件。

話說10年前時任宏龍派出所的張姓員警前於104年12月19日受理轄內1名患有產後憂鬱症的邱姓婦女失蹤案件，當時邱女獨自騎車進入頭汴坑山區後即失去蹤影。當時警消人員、協勤民力及民間救難隊發動大規模搜救，連續搜索數日均無所獲。

目前警方比對特徵吻合，也於案發現場附近的山壁找到邱女騎乘之普通重機車，聯繫家屬到場確認並報請臺中地檢署檢察官相驗，並採集家屬DNA進行最終比對。

千里一線牽，張姓員警於當年受理本案，也因他解開這神秘的面紗及膠著的案情，真是功德一件。

太平分局分局長李珏民表示： 「身在公門好修行」，此次能快速縮小比對範圍，全賴同仁對轄區事務的熱忱與對舊案的掛心。雖然結果恐令人遺憾，但終能讓當事人入土為安，也圓了家屬等候十年的心願。





