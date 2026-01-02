山區鴿舍暗藏地下兵工廠 警深夜搗破查扣多把改造槍枝

警方於花蓮山區鴿舍倉庫內查扣多枝非制式改造長槍5枝，其中3枝經初步鑑驗具殺傷力。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心為防止非法槍械流入社會，主動蒐集相關情資並深入追查，經長期蒐證後，鎖定曾姓男子涉嫌從事改造槍彈等重大不法行為，隨即組成專案小組展開偵辦行動，成功破獲一處隱身花蓮縣山區的非法槍械改造工廠，並查扣多把非制式槍械。

刑事局南打指出，專案小組經長期蒐證，掌握曾嫌（28歲）行蹤並確認其改造槍械地點後，依法向法院聲請搜索票，隨即執行查緝行動。搜索時於曾嫌位於花蓮山區的鴿舍倉庫內，查扣非制式長槍5枝，其中3枝經高雄市政府警察局刑事鑑識中心初步鑑驗具殺傷力，另起獲鋼珠1袋及切割器、破壞鉗、固定鉗等改造工具一批，現場改造設備齊全，宛如小型地下兵工廠。

廣告 廣告

警方查扣非制式長槍5枝、鋼珠1袋及切割器、破壞鉗、固定鉗等改造工具一批，現場宛如小型地下兵工廠。(記者張翔翻攝)

警方調查發現，曾嫌刻意承租人煙稀少的山區農地作為掩護，表面從事賽鴿飼養，實則利用鴿舍倉庫暗中設置工作區，進行非法槍彈改造與組裝，由於該處地形封閉，且飼養多隻中型犬負責警戒，提高警方蒐證及查緝難度；所幸專案小組透過縝密跟監與周延部署，成功搗破該處非法據點，於黑槍流入市面前即時攔阻，消弭潛在治安風險。

全案經警詢後依涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，將曾嫌移送臺灣花蓮地方檢察署偵辦。