山區「埋包藏毒」橫行兩年 北市刑大跨縣市破獲大型販毒網、市值破億

北市刑大警方查扣大量大麻證物。（記者徐煜勝翻攝）

【警政時報 徐煜勝/台北報導】臺北市政府警察局刑事警察大隊日前破獲一起全臺規模龐大的「埋包」運毒案件，成功瓦解長期盤踞山區與偏僻公園販售毒品的犯罪集團，逮捕包含主嫌在內共16人，查扣毒品市值超過新臺幣1億元，對國內毒品供應鏈造成重大打擊。

警方新北公園挖包畫面。（記者徐煜勝翻攝）

警方表示，案件起於保安警察大隊執行路檢時查獲毒品，隨即由刑大偵五隊成立專案小組向上溯源，並報請臺北地檢署指揮偵辦。經長時間蒐證與情資整合，發現該集團透過網路公開販售大麻及多種新興毒品，再以「藏寶」方式將毒品分裝埋藏於全臺各地山區及偏僻公園，讓買家自行取貨，藉此規避查緝。

警方攻堅。（記者徐煜勝翻攝）

警方進一步指出，該集團運作時間長達兩年，販毒足跡遍及全臺，已形成穩定供貨網絡。專案小組動員戰情中心「鷹眼小組」調閱上百支監視器畫面，並結合無人機現地勘查與幣流分析，逐步鎖定藏匿據點與核心成員。

在掌握關鍵證據後，警方發動12波同步搜索行動，跨越臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化及高雄等地執行拘提與搜索，逮捕呂姓主嫌、涉案黑幫成員洪姓與錢姓男子，以及越南籍犯嫌等人，合計16人到案，並一舉破獲毒品分裝工廠。

此次行動查扣毒品種類繁多，包括古柯鹼約200克、大麻花與大麻膏超過30公斤、毒郵票、迷幻蘑菇及「哈密瓜錠」等新興毒品逾5,000包，顯示集團經營規模龐大、流通量驚人，對社會治安與青少年危害甚深。

全案經臺北地檢署偵查終結，已依《毒品危害防制條例》及《組織犯罪防制條例》起訴呂姓主嫌等人，並經法院裁定延長羈押。警方強調，未來將持續運用科技偵查與跨縣市合作模式，追查毒品來源與流向，並全面打擊黑幫與跨國犯罪勢力，防堵毒品流入社會，守護國人安全與健康。

