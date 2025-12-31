山友注意！玉山元旦實施雪季管制3個月 無雪地經驗、裝備禁止入園

玉山國家公園管理處宣布，明(1)天起將實施，海拔3,000公尺以上生態保護區登山路線雪季措施。（玉山12/26雪景） 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 隨著天氣越來越冷，玉山降雪也越來越頻繁，因此玉山國家公園管理處宣布，明(1)天起將實施，海拔3,000公尺以上生態保護區登山路線雪季措施。玉管處表示，未來3個月入園需先申請，且僅對有雪地登山經驗，和備妥裝備的隊伍開放。

近日冷氣團接連來襲，因此玉管處今日宣布，明天至3月31日期間，將實施雪季措施。玉管處指出，海拔3,000公尺以上高山地區，包含玉山線、八通關線、南二段、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線及新康山線等，氣溫持續維持在攝氏0度以下，部分路段已不適合從事一般性登山活動，因此明天開始實施雪季的管制。

廣告 廣告

在雪季期間，入山都須提前申請，且僅對理具雪地經驗並備妥雪攀裝備之隊伍開放，因此「玉山線單日往返」將同步暫停，至於實際開放的時間，將會視雪況調整實施路線及日期，依入園網頁公布為主。

另外，上述實施路線未含玉山前峰、庫哈諾辛山／關山線，但冬季入山仍需留意步道狀況。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

懶人包》2026台北跨年交通攻略！北捷疏運、封路時間一次看

(影) 沙烏地空襲 葉門進入緊急狀態！沙阿兩國介入內戰 穆卡拉成引爆點