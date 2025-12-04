山友注意！玉山-2.7℃ 主峰步道結冰

冷空氣發威，不只平地有感，玉山4日清晨溫度更下探零下2.7度，主峰步道也結冰，昨日共有60位山友從排雲山莊出發上山，有人拍下美麗的冰霜照片。因路面溼滑，玉管處發出勿強行登頂的警示，但僅能柔性勸導，提醒山友做好風險評估。

隨著東北季風挾帶水氣，玉山再現低溫，主峰下探零下2.7度，排雲山莊一早也出現薄冰霜，玉管處向遊客示警，柔性勸導為顧及自身安全勿勉強登頂。

近期氣候變化，高山地區氣溫驟降，對登山者安全構成不小威脅。玉管處指出，登山客為爭取時間會摸黑上山，昨天清晨管理員已先傳回消息，表示玉山主峰前400公尺步道結冰狀況明顯，加上風速強勁，雖然僅有一層薄冰，尚無使用冰爪輔助的必要，仍建議山友待氣溫回升再出發。

玉管處呼籲，目前已遇到路面出現結冰現象，除了密切關注天氣預報資訊，天候惡劣可延期或取消行程，準備禦寒裝備，攜帶足夠、能防水、防風的衣物，注意保暖。面對未來冰雪地登山，建議要有雪地攀登經驗者帶隊，攜帶備用並熟練冰爪、登山杖等裝備。

對於較無經驗的登山者，建議尋求專業指導或搭配有經驗的隊友一起行動。最後，若路況不佳，或身體狀況不適，切勿勉強前行，適時撤退是每位山友應具備的基本安全意識。