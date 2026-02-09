山口晉成功重返國會！透露高市早苗叮嚀守台

▲日本首相高市早苗率領自民黨於第51屆眾議院大選大勝，埼玉縣議員候選人、「台灣女婿」山口晉，也順利擊敗對手，成功重返國會。（圖／翻攝自高市早苗的X）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗率領自民黨於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄，單獨突破眾議院三分之二門檻，拿下316席，成為二戰後單一政黨取得最多議席的紀錄。自民黨埼玉縣議員候選人、「台灣女婿」山口晉，在開票結果出爐後，也順利擊敗對手，成功重返國會。

綜合日本媒體報導，山口晉在埼玉縣第10選區對上中道改革聯合的現任議員坂本祐之輔，這是山口晉與坂本祐之輔第三度正面在選戰對決，2021年山口晉以些微差距勝出、對手靠比例代表復活；上一次則是敗給坂本祐之輔，這次選戰在高市早苗特地親自站台助攻下，山口晉成功奪回國會席次。

山口晉過去在高市早苗擔任總務大臣期間，曾任前官房長官菅義偉的秘書官，高市早苗對其執行能力與政治表現相當熟悉，因此在選前排除行程困難，也要為山口晉親自站台助選。

山口晉長期立場友台，曾擔任執政黨對台窗口「青年局」的國際副部長，加上「台灣女婿」身分被視為友台派代表。山口晉選前受訪時曾透露，他結婚時高市早苗得知其妻子是台灣人，曾語重心長地對他說，「311大地震時，給日本最多援助的國家就是台灣，這麼親日的國家，日本一定要好好守護台灣」，這番話讓他至今印象深刻。

山口晉指出，在跑競選行程時與許多民眾交流，很多人最關心的仍是物價上漲、生活負擔與地方產業的未來。日本的未來必須由懷抱夢想的年輕世代來打造，這正是他持續投入政治與國會工作的理由。

