山口縣議會島田教明會長拜會黃偉哲 盼兩地國中生進行匹克球交流





台南市與友誼市日本山口縣已持續交流多年，今(4)日該縣日台友好促進山口縣議會議員聯盟島田教明會長，率該縣政府幹部拜會台南市政府，市長黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩、教育局長鄭新輝、體育局長陳良乾一同迎接訪團。雙方除討論實施中的觀光互惠措施，更針對山口縣提案的兩地國中生「匹克球」體育交流進行意見交換。

黃偉哲首先感謝島田會長在去年台南風災時第一時間來台南捐贈善款，讓市民深感溫暖。針對山口縣提議台南與山口國中生進行匹克球交流，黃市長表示高度支持，盼能透過體育活動深化青少年的國際友誼，也期望未來交流能擴大到小學及高中。黃市長也特別提到，兩地年初推動的「景點門票互惠」大受好評，他期待未來能藉由教育、觀光等各方面的互動，持續深化台南與山口縣的友好情誼，並將這份友誼世代延續。

島田教明會長表示，隨著 6 月山口縣匹克球世界大賽即將登場，希望雙方能藉著這次的交流讓友誼更上一層樓。島田會長也分享，每次造訪台南都能品嚐到心儀的柚子汁，讓他來訪前都很期待。而儘管目前日本國內正忙於總選舉，但山口縣對台南的重視不變，縣政府也積極表達，感謝之前來台南舉辦山口縣物產展時台南市民的支持，未來也希望能將山口縣的特色食材帶進台南餐廳，透過物產深化雙方連結。

山口縣位於日本本州最西部，人口約141萬人，眾多日本首相及重要政治家皆出身於該縣。雙方於2023年7月締盟，官方及民間交流均蓬勃發展，今年一月起臺南也與山口縣合作推動景點門票互惠。

