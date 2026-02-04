山口縣邀交流匹克球 市長支持

日本山口縣議會會長拜會市府，島田教明會長（左）贈送金色河豚達摩給黃偉哲市長。（新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市與友誼市日本山口縣已持續交流多年，山口縣議會議員聯盟會長島田教明率該縣政府幹部拜會台南市政府，市長黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩、教育局長鄭新輝、體育局長陳良乾接待，雙方除討論實施中的觀光互惠措施，更針對山口縣提案的兩地國中生「匹克球」體育交流進行熱烈意見交換。

黃偉哲市長首先感謝島田會長在去年台南風災時第一時間來台南捐贈善款，讓市民深感溫暖，兩地年初推動的「景點門票互惠」大受好評，他期待未來能藉由教育、觀光等各方面的互動，持續深化台南與山口縣的友好情誼，並將這份友誼世代延續。

針對山口縣提議台南與山口國中生進行匹克球交流，黃市長表示高度支持，期望未來交流能擴大到小學及高中。島田教明會長表示，隨著六月山口縣匹克球世界大賽即將登場，希望雙方能藉著這次的交流讓友誼更上一層樓。

島田會長並強調，每次造訪台南都能品嘗到心儀的柚子汁，讓他來訪前都很期待，儘管目前日本國內正忙於眾議員選舉，但山口縣對台南的重視不變，縣政府也積極表達，未來希望能將山口縣的特色食材帶進台南餐廳，透過物產深化雙方連結。

山口縣於位日本本州最西部，人口約一百四十一萬人，眾多日本首相及重要政治家皆出身於該縣，雙方於前年七月締盟，官方及民間交流均蓬勃發展，今年一月起，台南市已與山口縣合作推動景點門票互惠。