山地義警化身救護尖兵 投縣仁愛分局辦常訓

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仁愛警分局辦常訓，山地義警化身救護尖兵。(圖：仁愛警分局提供)

▲仁愛警分局辦常訓，山地義警化身救護尖兵。(圖：仁愛警分局提供)

為提升山地義勇警察協勤效能，南投縣警局仁愛分局日前舉辦「山地義警常年暨幹部訓練」，特別規劃「初級救護與自救實作」課程，邀請專業救護人員針對CPR、AED操作及創傷止血進行授課，強化山區緊急應變能力。

山區地形遼闊且交通受限，意外發生時的第一時間處置是搶救生命的關鍵。受訓義警在講師指導下踴躍投入實作、反覆演練，不僅精進了急救知能，也大幅提升面對突發事故時的信心。

仁愛分局強調，山地義警長期協助治安、交通及災防，是警方不可或缺的堅實夥伴。期盼透過此次實務訓練，深化團隊默契並落實「平時多準備，危急多保障」的精神，未來將持續辦理專業訓練，精進協勤能量，攜手打造更安全、安心的山區環境。