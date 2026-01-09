山坡地人工邊坡健檢! 雙管齊下

技師檢查山坡地人工邊坡現況。(台北市大地工程處提供)

記者王誌成／台北報導

為強化民眾與社區自主防災能力並落實居住安全，台北市工務局大地工程處九日表示，將採取「專業把關」與「科技輔助」雙軌並行策略，除專業技師到府「人工邊坡免費健檢」，並推出「ＡＩ擋土牆辨識平台」供民眾自行初步檢測，與市民共同守護家園安全。

大地處科長葉瀚仁表示，因應氣候變遷，強降雨及颱風豪雨災害，易使山坡地區域致災，威脅人民生命財產安全，現提供「人工邊坡免費健檢」服務，只要民眾於網站上申請，即安排專業技師到府勘查，並提供技術諮詢與維護建議。

為便利民眾自行快速檢測，大地處同步推出「ＡＩ擋土牆辨識平台」，民眾只需用手機拍攝住家周邊擋土牆並上傳照片，系統即可運用影像辨識技術，初步判讀是否有裂縫、破損或鋼筋外露等缺失。若系統顯示異常或民眾仍有疑慮，大地處將進一步安排技師實地複查。