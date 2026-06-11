山坡地違法開挖雨後成水池 苗栗居民憂泥流災情重演

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站在自家頂樓往下看，黃澄澄的泥水已經灌滿坑洞，看起來就像一座大水池。苗栗通霄榮華社區的居民提心吊膽，怕自家正後方的巨大水坑發生溢流，泥水會再度淹進住家。

公視新聞記者林健生在現場指出，「這處社區後方的土地涉嫌違法開發，而這裡的坑洞，在這幾天下雨的時候也形成了大水池，居民擔心，如果大雨繼續再下，土石淹進家裡的惡夢會再度重演。」

受災居民羅小姐指出，「滿起來呀，滿起來之後就一直流，流到我家這來呀，不輸溪水，一直流一直流，流到快淹過我家後面圍牆了。」

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縣府派出大型機具，緊急挖掘出引水道，將積水往台一線方向宣洩。榮華社區今年4月4日一場強降雨，泥流沖入民宅，縣府查出社區後方土地涉嫌違法開挖，近日鋒面報到，被挖開的坑洞積水嚴重，受災居民抱怨縣府作法治標不治本。

受災居民王小姐表示，「引水道那個土，鬆鬆的挖起來，會又埋進引水道溝渠裡，你看那邊的土，又滿起來啦，那天才挖好引流出去，現在土又滿起來了。」

受災居民陳先生說，「限期改善卻沒期限，到底是要弄多久？都沒人知道，現在一挖下去，整排這裡的房子，每戶房子的後面，灰塵都布滿屋。」

面對即將到來的颱風季，居民擔心災害重演，不僅一樓家具盡量精簡，有受災戶直接用厚重的鐵板，將住家後門完全封住。縣府表示，這起案件已經進入司法程序，水利處會持續維持現場排水，農業處也會要求行為人恢復原狀。

苗栗縣農業處長陳樹義指出，「現在我們有叫地主要來說明，叫他要把它恢復，不然的話，我們要對土地來代為執行。」

縣府表示，這塊土地屬於都市計畫區內的農業區，除了依法開罰，也報請檢方扣押土地，並研擬由縣府代位清除整平，來確保居民居住安全。

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