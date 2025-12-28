山坡地防災 新北超前部署

新北市轄內山坡地面積占全市土地面積88％，為因應極端氣候帶來潛在的山坡地災害風險升高，農業局針對山坡地開發案件實施監督管理，透過與專業技師公會合作建立定期巡查管理機制，降低遭遇災害時對居民生活的衝擊，以期在山坡地防災超前部署。

農業局指出，新北市加強山坡地災害風險管理，針對山坡地開發行為安全，除了嚴謹的水土保持計畫審查制度外，在水土保持計畫開工後，持續落實工地施工檢查制度，期待落實災前預防作為防災工作的核心，展現新北市山坡地防災的超前部署。

農業局統計，民國114年計有186件施工中的水土保持計畫案件，在施工中檢查次數達1018次，除了定期派員現場查核，確認施工現場是否依核定水土保持計畫執行外，汛期與颱風來臨前也會前往工地檢查防災措施，檢查內容包括臨時排水設施是否暢通、裸露邊坡是否覆蓋防護、有無臨時沉砂滯洪池、臨時擋土設施等，防止因邊坡開發造成土砂流失，影響周邊社區住宅及公共設施安全。

農業局呼籲，山坡地防災是一項長期且持續的工作，需要政府、專業人士以及廣大市民的共同參與，山坡地開發案件除了要合法申請並依圖施作，現場也要做好水土保持處理與維護，民眾應針對永久性的水土保持設施持續加強維護，一同維護山坡地水土保持，打造更安全、具韌性的山坡地居住環境。

國民黨議員黃心華肯定農業局針對施工中的開發案及水保設施加嚴監督。但他指出，新北市有許多老舊的邊坡及擋土設施亟需加強維護，農業局應盤點轄內的重要水保設施，並進行風險分級，若短期內無法全面維修延壽，則應搭配必要的監測預警設備，才能真正守護坡地居民的居住安全。

民進黨議員陳乃瑜說，盼新北市政府成立類似台北市大地工程處，整合所有山坡地相關管理單位成為統一窗口，擔任主管機關。例如新店很多山坡地社區，除了山坡地工地，還有很多擋土牆等設施都有風險，包括日前倒塌的安坑擋土牆，在3年前其實就已示警，但只能監控，無法積極有效介入，應有主管山坡地的機關，才能更強力有效的作為。