山坳建事業廢棄物掩埋場 埔里人反對

南投縣政府受理埔里山坳地興建事業廢棄物掩埋場案，4日將在縣立婦幼館舉行第一階段環評審查，埔里鎮民2日舉行「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」誓師成立大會，預告逾300人將至審查會表達訴求。南投縣副議長潘一全也現身並發毒誓澄清，若他投資掩埋場就絕子絕孫，強調將帶頭抗議，一定會跟埔里人站在一起。

允捷事業公司向南投縣政府申請變更台灣農林公司的32筆、24.62公頃山坳地，擬興建事業廢棄物掩埋場，將掩埋垃圾焚化爐的飛灰固化物、建築廢棄物等，掩埋量達245萬立方米。

廣告 廣告

南投縣議員多次要求縣府駁回該案未果，埔里居民去年12月21日開公民討論會並展開連署，短短12天逾2萬3000人響應，昨在埔里鎮天仙宮成立「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」，近百人到場高喊捍衛家園。

埔里鎮長廖志城認為，允捷擬掩埋「焚化爐飛灰固化物」等高風險廢棄物，場址緊鄰全鎮賴以生存的地下水系統，難以被社會接受。村里長們說，水往低處流，上游水源地一旦受汙染，下游農產業與生計將崩盤，斷絕子孫生路的掩埋場，絕無商討空間。

外傳因投資掩埋場而未反對設置的潘一全，昨偕縣議員蘇昱誠、陳宜君等現身，潘當場發毒誓說，「若我投資掩埋場就絕子絕孫！」並澄清自救會行動初期因適逢大罷免藍委馬文君，為避免淪為政治操作、混淆焦點而失去反掩埋場的初衷；他允諾將會帶頭抗議，一定跟埔里人站在一起，百分百反對掩埋場的設置。

反掩埋場大聯盟強調，掩埋場案毀山林、汙染水源、破壞石虎等保育類動物棲地，涉及生存底線，絕無商討空間，埔里人為了守護土地，堅決反對到底，4日環評審查當天將有8輛遊覽車、超過300人到場向審查委員表達「保護水源、捍衛家園」的決心，絕對反對設置掩埋場到底。