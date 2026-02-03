山城地區梨赤星病感染風險增 主因低溫高濕氣候

持續監測新社區中和里監測點龍柏枝條病害情形。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府農業局在山城地區監測到，部分龍柏上已有明顯梨赤星病徵，梨樹大部分完成嫁接工作，正值幼嫩組織萌發時期；根據氣象預測結果，低溫且高濕降雨的氣候，大幅增加梨樹受赤星病菌感染的風險。

農業局籲請梨農及早防範赤星病菌感染，提前於梨園迎風面處架設破風網，避免赤星病菌藉由風雨散播至梨園感染梨樹，適時保護嫁接後的梨樹花瓣、幼葉及幼果，維持梨樹良好發育。

農業局指出，梨赤星病易受到龍柏寄主植物的交互感染，病原菌於遇到適合的溫度(約十五到二十℃)與降雨的環境，隨風雨飄散至梨樹幼嫩組織上，造成感染與危害。農友隨時掌握氣候變化，低溫及連續降雨是梨赤星病發生的重要條件，及早掌握防治時機有助於降低危害。