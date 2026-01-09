山城新亮點！中市東勢「獨角仙生態公園」3月底完工

獨角仙生態公園主要設施獨角仙溜滑梯已經架設完成。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市東勢親子期待的「獨角仙生態公園」去年3月開工，原本預計去年底完工、今年初對外開放，屆時將成山城新亮點。目前「獨角仙溜滑梯」跟「客家圍龍屋」的主體已經架設完成，「東勢獨角仙公園」實際工程進度已達80%，預計在今年三月底會完工。

「獨角仙生態公園」緊鄰東勢客家文化園區，公園復育基地由東勢林場專業團隊指導，把關獨角仙棲地規劃與監測，確保繁衍環境永續安全。同時，園區引進72變多元闖關設施、旋轉蹺蹺板、飛輪、共融彈跳床，打造兼具生態教育與休閒體驗的特色公園。

市議員吳振嘉昨日與台中市府建設局長陳大田到「東勢獨角仙公園」視察進度，陳大田表示，「獨角仙生態公園」總經費約8650萬元，全數由市府自籌。

吳振嘉表示，東勢鄉親建議要新增的「陽光公廁」也正在興建當中，「東勢獨角仙公園」預計在今年3月底完工。

獨角仙生態公園施工進度約八成。(記者張軒哲攝)

