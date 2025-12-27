山城最溫暖的燈塔！父母捐1.2億建圖書館 對獨子的思念化作永恆大愛

記者陳佳鈴／台中報導

在 2025 年歲末，台中東勢山城點亮了一座充滿愛與溫情的閱讀燈塔。這座正式啟用的「許良宇圖書館」，是由英年早逝的企業家許良宇先生雙親，將對獨子的深切思念，轉化為造福社會的溫柔力量。許爸爸與許媽媽忍痛捐出獨子留下的全部遺產共 1.2 億元，攜手台中市政府與多家民間企業，讓兒子的大愛永留人間造福人民。

前台紙董事長許良宇先生於39歲時不幸英年早逝，身為父母的許景堂伉儷在痛失摯愛獨子後，毅然決定將兒子留下的財產全數回饋社會。許媽媽李碧虹感性表示「經歷過喪子之痛的人就知道，這種痛是永遠沒辦法忘記的。」但她也透露，自從捐贈了這座圖書館，心境變得比較開朗，彷彿感覺兒子有時就在東勢守護著大家。許爸爸許景堂也寄予厚望，期許社會大眾能善加利用這座圖書館，藉由閱讀來完成自己美好的人生。

許爸爸許景堂也寄予厚望，期許社會大眾能善加利用這座圖書館，藉由閱讀來完成自己美好的人生。(圖/翻攝畫面)

這座圖書館的落成，不只是公共建設的完工，更是一場愛的跨界傳遞。包括許良宇父母捐贈 1.2 億元，台中市政府則編列超過 7,300 萬元的室內裝修及停車場經費。由龍寶建設承接工程，並集結多家共善廠商捐贈總價逾3,700萬元的建材。樓高三層的館舍結合了ESG循環理念，並依分年齡、分眾需求，規劃出專屬的優質閱讀空間。

樓高三層的館舍結合了ESG循環理念，並依分年齡、分眾需求，規劃出專屬的優質閱讀空間。(圖/翻攝畫面)

台中市長盧秀燕在啟用典禮上，特別代表市民向許景堂伉儷表達最深的謝意。她將這座圖書館形容為「山城的愛之燈塔」，透過這座建築，許良宇先生的大愛與光輝將永遠留在這片土地，照亮並守護著每一位讀者。

一頁頁書香背後，承載的是一個家庭將「失去」化為「給予」的胸懷。這座用愛築成的圖書館，未來將持續傳遞溫暖，成為台中市最溫柔的一道人文地景。

市長盧秀燕將這座圖書館形容為「山城的愛之燈塔」，透過這座建築，許良宇先生的大愛與光輝將永遠留在這片土地，照亮並守護著每一位讀者。(圖/翻攝畫面)

