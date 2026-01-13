山城服務新亮點 六龜行政中心獲金質獎肯定

▲高雄市六龜區行政中心即將於1月16日舉行落成典禮。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 高雄市六龜區行政中心即將於1月16日舉行落成典禮，宣告六龜山城邁入服務新紀元。這座新地標不僅象徵行政服務的品質升級，更在施工品質上展現卓越實力，榮獲「第 25 屆公共工程金質獎」佳作肯定，成為實踐「城鄉平權」的具體成果。

「六龜區行政中心」將整合區公所、戶政事務所及清潔隊聯合辦公，提供「一處洽公、多元服務」的友善環境。此工程在全國公共工程評選中脫穎而出，獲得「金質獎佳作」殊榮，證明偏鄉建設規格與品質足以與市中心齊觀。這份「入厝大禮」不僅優化了行政動線，更透過環境友善的設計，讓行政中心轉化為鄉親引以為傲的公共美學空間 。

▲六龜寶來是全台最南端的賞梅勝地，目前山區梅花綻放已達60%。（圖／翻攝畫面）

落成典禮當天，全台最南端的寶來賞梅快閃也同步起跑。今年規劃多樣活動亮點，包含特別邀請到六龜出身的金曲歌手邱淑蟬回鄉獻聲，並結合在地尿布樂團展現山城的生命力與美聲公益精神，現場還有國際口足畫家楊恩典老師的《豐收》畫展、115 年六龜農民曆發表暨簽書會、第五屆「六龜之心」山城特產與山城光影攝影比賽頒獎，豐富展現六龜深厚的人文底蘊。

六龜區行政中心的落成不僅是硬體翻新，也將成為帶動地方產業升級的樞紐，串連六龜得天獨厚的賞梅秘境、寶來溫泉與在地山茶文化等，透過六龜觀光藝文季的品牌效應，將「梅開盛景」轉化為實質的經濟動能，讓遊客首站即可感受到山城的進步與溫暖，進而帶動整體旅遊產值，讓世界看見六龜之美。

