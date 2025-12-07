山城派對超暖心！日光小林湧入上千旅人 音樂×美食×手作嗨翻杉林夜

▲「野趣東高雄 杉林音樂×市集」昨（6）日在充滿生命力的杉林區「日光小林」社區圓滿落幕，遊客熱情挺進山城，共享秋冬最療癒的慢活時光。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府觀光局主辦的「野趣東高雄—杉林音樂×市集」昨（6）日在杉林區「日光小林」社區熱鬧落幕，吸引逾千名旅客走入山城，用音樂、美食與手作體驗感受部落文化的溫度。今年活動集結金曲歌手王宏恩、王立言、吳汶芳及龐克樂團普通隊長輪番演出，搭配40家東高雄特色品牌攤位，以及在地「大滿舞團」的亮眼開場，共同為系列活動畫下年度最暖的一個句點。

觀光局長高閔琳表示，本次杉林場延續「聆聽土地的邀請」理念，在莫拉克風災後重建的新聚落「日光小林」辦理音樂市集，具有重要象徵意義。活動透過音樂與市集串連部落文化、工藝體驗與自然風景，成功吸引大量人潮，帶動在地產業，也讓更多人看見大武壠族與小林社區的文化傳承力量與重建軌跡。

日光小林社區發展協會理事長潘枝梅指出，社區一步步走過災後重建，如今迎來滿滿人潮，對族人而言是一種深刻支持。她表示，希望旅客不只在活動時來訪，未來也能常走進杉林，親自體會部落的韌性與美好。

不少外地遊客也分享暖心體驗。來自嘉義的胡姓遊客表示，原本到美濃採蘿蔔，順道前往杉林參與市集，不僅享受音樂與美食，也首次體驗「手洗愛玉」，「指尖觸感療癒又有趣，更能感受原住民文化與土地的連結。」他笑說，家人都對這趟東高雄之旅留下深刻回憶。

觀光局表示，「野趣東高雄」系列活動已成功展現東高雄九區的自然生態、文化底蘊與觀光韌性，並搭配高鐵推出「高鐵高雄假期」方案，鼓勵旅客規劃2至3日小旅行，深度探索山城與部落文化。年底高雄仍有多場大型活動，包括「茄萣烏金大賞夕陽音樂會」、海洋局「大海開吃」、經發局「高雄聖誕生活節」及「高雄夢時代跨年晚會」等，歡迎旅客把握秋冬最佳旅遊季節，走進高雄、感受城市魅力。（圖╱高市府觀光局提供）