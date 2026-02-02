山城走春 商圈推景區串連漫遊

看好春節假期長有商機，經發局結合多個商圈，推薦山城走春小旅行，鼓勵遊客來台南，感受慢活和療癒的山城假期。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕新營報導

迎接春節連假，南市經發局攜手楠西、玉井、東山及白河等山城地區，推出「山城走春景區串連」漫遊路線，走一趟台南後山，感受慢活、療癒且充滿年味的山城假期。

經發局副局長蕭富仁說，看好春節假期長，商機大，台南各大商圈於春節期間規劃多元遊程與走春活動，山城地區的商圈整合自然景觀、在地產業與參與特色活動，推出山城走春景區串連的漫遊路線，以紓壓療癒為訴求，爭取遊客到台南後山一遊。

經發局推出楠西商圈「楠西深度小旅行」，走梅嶺步道、品嘗梅子雞、泡湯；玉井商圈「來去逛方舟淺山特色市集」遊程、拜訪淺山方舟故事館、了解淺山故事，品嘗玉井美食；白河商圈推年貨大街四日至七日在白河公所前登場、關子嶺商圈安排品嘗桶仔雞、泡泥漿溫泉春節溫泉行旅，讓民眾透過泡湯紓壓、採買年貨，為新的一年注入滿滿能量。

廣告 廣告

此外，東山區結合咖啡文化與淺山景觀，串聯多家特色店家與休憩據點，展現豐富物產特色，各區提供食、宿、遊、購融合式體驗。

經發局指出，為帶動春節人潮與地方商機，同步串連在地商圈、市集及特色店家，鼓勵民眾安排兩日以上行程，透過住宿、餐飲及伴手禮消費，深入體驗山城生活樣貌；相關活動資訊與建議旅遊路線，將陸續公布於市府及各區公所官方平台，歡迎民眾多加利用。

經發局表示，除山城商圈系列活動，十七日至十九日，可前往中西區孔廟商圈，欣賞春節街道佈置、暢遊創意市集，並有機會領取財神紅包，同時走訪國家級古蹟孔廟及周邊特色美食與文創商店。

新化年貨大街將於十日至十五日熱鬧登場，提醒民眾「台南購物節」好禮月月抽及加碼抽獎活動亦持續至三月一日，邀請民眾遊客春遊台南賞美景、安心消費、有機會抽中好禮。