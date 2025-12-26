山城High翻跨年夜！寶來不老跨年趴12/31登場 巴大雄領軍迎2026

▲東高雄跨年新亮點，寶來不老溫泉音樂派對熱鬧迎新。

寶來不老跨年趴12/31登場 藝人巴大雄領軍High迎2026

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為活絡冬季觀光並延續山城旅遊熱度，茂林國家風景區管理處結合「2025–2026寶來不老溫泉季」，於12月31日晚間在美崙山溫泉渡假山莊舉辦壓軸活動「寶來不老跨年趴」，邀請歌王巴大雄攜手黑色素樂團、全凱傑、尿布樂團等融入原民音樂風演出，陪伴民眾在群山環繞中告別2025年。邀請民眾一邊舉杯暢飲、一邊隨著音樂搖擺迎接2026年的第一個片刻。

茂管處表示，六龜適合規劃一趟從白天延續到夜晚的慢旅行程，白天可走訪山城步道、親近自然或品茗六龜原生山茶，感受山林氣息；傍晚後回到寶來不老溫泉區泡湯放鬆，享受滿滿芬多精的自然體驗，再參與跨年活動，在山城夜色中為一年畫下句點。跨年活動現場規劃「夢想職業派對」主題，鼓勵民眾以創意職業裝扮參與活動，並可獲得園遊券回饋，結合美食餐車與舞台演出，讓跨年不只是倒數時刻，而是一段與自然同行的山城旅程。

茂林國家風景區管理處鄭偉宏代理處長表示，東高雄素有「高雄後花園」之稱，自然資源豐富多元，同時也是高雄原生山茶的重要產地，並擁有寶來花賞溫泉公園、新威森林公園、神威天台山、諦願寺、十八羅漢山等具代表性的自然與人文景點，四季皆具魅力。六龜溫泉亦享有盛名，寶來及不老兩大溫泉區泉質細緻滑潤，常被稱為「美人湯」，並曾榮獲「台灣好湯—金泉獎」最佳CP值大獎。邀請民眾把握秋冬泡湯時節，走進六龜山城，結合跨年行程順遊東高雄景點，感受貼近自然、節奏悠緩的山城魅力。更多活動資訊可至高雄市六龜觀光休閒協會官方粉絲專頁查詢，或撥打（07）688-3088洽詢，相關旅遊資訊亦可至茂林國家風景區管理處臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林」掌握最新消息。（圖╱茂管處提供）